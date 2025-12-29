Огонь в истории человечества появился на сотни тысяч лет раньше, чем считалось

Археологи обнаружили древнейшие известные доказательства того, что люди самостоятельно создавали огонь более 400 тысяч лет назад. Находка в Великобритании меняет представление о развитии ранних людей и отодвигает появление технологии разжигания огня на сотни тысяч лет вглубь истории.

Команда исследователей под руководством Британского музея обнаружила в политическом графстве Саффолк древнейшие свидетельства создания и контроля огня людьми. Археологический объект эпохи палеолита в Барнхеме показывает, что люди умели разжигать огонь примерно на 350 тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Почему находка в Британии меняет историю человечества?

Ранее ученые знали, что более миллиона лет назад назад люди в Африке могли пользоваться природным огнем, например после пожаров. Однако находка в Барнхеме впервые доказывает именно создание и контроль огня. До этого древнейшие доказательства разжигания огня датировались примерно 50 тысяч лет назад и были найдены на севере Франции.

Среди найденных артефактов – участок обожженной глины, кремневые ручные рубила с термическими трещинами и два небольших фрагмента железного пирита. Исследовательская группа под руководством Ника Аштона и Роба Дэвиса из Британского музея в течение четырех лет доказывала, что следы нагревания не являются следствием естественного пожара. Геохимические анализы показали температуру более 700 °C и неоднократное использование огня в одном и том же месте, что указывает на существование очага, который люди использовали много раз.

Как пишет Universiteit Leiden, особую роль в открытии сыграли обломки железного пирита – минерала, который в сочетании с кремнем дает искры для воспламенения трута. Пирит является редким в этом регионе, поэтому его присутствие свидетельствует о том, что древние люди знали свойства минерала, понимали, где его найти, и приносили на стоянку специально для разжигания огня. Предположительно, эти находки связаны с одними из древнейших групп неандертальцев.

Какой возраст получили уникальные жилища из костей мамонта, найденные под Киевом?

Новое исследование проливает свет свет на жизнь людей на территории современной Украины около 18 000 лет назад. Чтобы пережить экстремальные условия ледникового периода, местные жители возводили убежища, используя кости и бивни мамонтов как основной строительный материал. Эта "костная архитектура" демонстрирует высокую адаптивность древних общин, которые превращали остатки гигантских животных в надежные защитные сооружения.

Хотя научное сообщество в целом согласилось с версией о жилом назначении находок, точное время их создания оставалось дискуссионным. Предыдущие оценки давали достаточно широкий диапазон – от 19 000 до 12 000 лет назад. Чтобы получить более точные данные, группа исследователей повторно изучила памятник, проведя датировку останков около десятка мелких животных, найденных рядом с жилищами.