Команда дослідників під керівництвом Британського музею виявила в політичному графстві Саффолк найдавніші свідчення створення та контролю вогню людьми. Археологічний об'єкт доби палеоліту в Барнхемі показує, що люди вміли розпалювати вогонь приблизно на 350 тисяч років раніше, ніж вважалося досі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Phys.org.

Чому знахідка в Британії змінює історію людства?

Раніше науковці знали, що понад мільйон років тому люди в Африці могли користуватися природним вогнем, наприклад після пожеж. Однак знахідка в Барнхемі вперше доводить саме створення і контроль вогню. До цього найдавніші докази розпалювання вогню датувалися приблизно 50 тисячами років тому і були знайдені на півночі Франції.

Серед знайдених артефактів – ділянка обпаленої глини, крем'яні ручні рубила з термічними тріщинами та два невеликі фрагменти залізного піриту. Дослідницька група під керівництвом Ніка Аштона і Роба Девіса з Британського музею протягом чотирьох років доводила, що сліди нагрівання не є наслідком природної пожежі. Геохімічні аналізи показали температуру понад 700 °C і неодноразове використання вогню в одному й тому самому місці, що вказує на існування вогнища, яке люди використовували багато разів.

Як пише Universiteit Leiden, особливу роль у відкритті відіграли уламки залізного піриту – мінералу, який у поєднанні з кременем дає іскри для займання труту. Пірит є рідкісним у цьому регіоні, тому його присутність свідчить про те, що давні люди знали властивості мінералу, розуміли, де його знайти, і приносили на стоянку спеціально для розпалювання вогню. Імовірно, ці знахідки пов'язані з одними з найдавніших груп неандертальців.

Який вік отримали унікальні помешкання з кісток мамонта, знайдені під Києвом?

Нове дослідження проливає світло на життя людей на території сучасної України близько 18 000 років тому. Щоб пережити екстремальні умови льодовикового періоду, місцеві жителі зводили прихистки, використовуючи кістки та бивні мамонтів як основний будівельний матеріал. Ця "кісткова архітектура" демонструє високу адаптивність давніх громад, які перетворювали рештки гігантських тварин на надійні захисні споруди.

Хоча наукова спільнота загалом погодилася з версією про житлове призначення знахідок, точний час їх створення залишався дискусійним. Попередні оцінки давали досить широкий діапазон – від 19 000 до 12 000 років тому. Аби отримати точніші дані, група дослідників повторно вивчила пам'ятку, провівши датування решток близько десятка дрібних тварин, знайдених поруч із житлами.