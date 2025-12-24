Уникальные помещения из костей мамонта, найденные под Киевом, наконец получили возраст

Новое исследование проливает свет на жизнь людей на территории современной Украины около 18 000 лет назад. Чтобы пережить экстремальные условия ледникового периода, местные жители возводили убежища, используя кости и бивни мамонтов в качестве основного строительного материала.

Эта "костная архитектура" демонстрирует высокую адаптивность древних общин, которые превращали останки гигантских животных в надежные защитные сооружения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Как строили и использовали эти уникальные сооружения?

Остатки необычных зданий были обнаружены вблизи села Межирич, расположенного примерно в 110 километрах к юго-востоку от Киева. Во время раскопок, продолжавшихся с 1966 по 1974 год, археологи нашли скопления костей мамонтов, выложенных в специфическом порядке, напоминающий структуру дома.

Хотя научное сообщество в целом согласилось с версией о жилом назначении находок, точное время их создания оставалось дискуссионным. Предыдущие оценки давали достаточно широкий диапазон – от 19 000 до 12 000 лет назад.

Чтобы получить более точные данные, группа исследователей повторно изучила памятник, проведя датировку останков около десятка мелких животных, найденных рядом с жилищами. Согласно результатам, опубликованным на платформе Open Research Europe, самая большая постройка в Межириче датируется периодом между 18 323 и 17 839 годами назад.

Это время приходится на период сразу после Последнего ледникового максимума - самого холодного этапа последней ледниковой эпохи. Ученые отмечают, что жилье могло эксплуатироваться в течение 429 лет, что свидетельствует о его использовании в качестве практического убежища для выживания, а не как постоянного поселения.

Что известно о древних жилищах?

Соавтор исследования, профессор археологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Павел Шидловский, объясняет особенности конструкции.

Фундамент формировали черепа и большие трубчатые кости мамонтов, вертикально вкопанные в землю. Вероятно, существовал деревянный каркас, покрытый шкурами мелких животных или березовой корой. Сверху, на крыше, размещали бивни и большие плоские кости, которые служили грузиками и защищали конструкцию от сильных ветров.

Внутри такого жилья, по оценкам Шидловского, могло проживать от пяти до семи человек. Помещение использовали для различных видов деятельности: изготовление кремневых орудий, обработки шкур и разборки туш мелких животных.

Несмотря на новые данные, некоторые эксперты призывают к осторожности. Франсуа Джинджян, почетный профессор Университета Парижа, который изучал подобные сооружения, считает, что для окончательных выводов необходимо провести больше радиоуглеродных анализов из разных частей памятника. Это позволило бы составить более полную хронологию использования этого уникального поселения.