Это открытие вместе с обнаруженными ранее в другом регионе окаменелыми зародышами утконосых динозавров добавляет новые важные фрагменты к пониманию того, как размножались и развивались эти животные накануне своего полного исчезновения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Earth.

Смотрите также В Египте нашли останки морского крокодила возрастом 80 миллионов лет

Что известно о найденных окаменелостях?

Два обнаруженных экземпляра имеют диаметр около 13 сантиметров и формой напоминают пушечные ядра. Исследование возглавила Цин Хэ, палеонтолог из Аньхойского университета и Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук, которая специализируется именно на изучении ископаемых яиц. Вместо хрупких костей эмбрионов внутри полостей оказались скопления кальцита.

Как образовались кристаллы?

Это произошло из-за того, что грунтовые воды, насыщенные химическими элементами, просачивались сквозь трещины в скорлупе, и на протяжении миллионов лет минералы медленно кристаллизовались внутри.



Кристаллические образования внутри окаменелых яиц / Фото NIGP

Команда ученых классифицировала находку как новый оовид (таксономическая категория, основанная исключительно на характеристиках яиц). Благодаря толстой скорлупе и специфической микроскопической структуре, окаменелости отнесли к семейству Stalicoolithidae. Новый вид получил название Shixingoolithus qianshanensis, как указано в Sciense Direct.



Яйцо динозавра с кристаллами внутри / NIGP

Цин Хэ отметила, что это первое открытие рода Shixingoolithus в бассейне Цяньшань, а сами яйца отличаются необычно большими размерами и плотной структурой скорлупы.

Кем были родители яиц?

Хотя отсутствие эмбрионов не позволяет со стопроцентной точностью определить родителей, форма и размер яиц указывают на травоядных орнитоподов.

Это были двуногие бегуны с широкими утиными клювами, которые достигали от 6 до 9 метров в длину. Они процветали от поздней юры до позднего мела, пока не исчезли вместе с другими динозаврами после падения астероида диаметром 9,5 километров около 66 миллионов лет назад. Эта находка расширяет данные о размножении орнитоподов на юге Китая.

На этом открытия не закончились

Другое открытие, сделанное во время строительных работ в провинции Цзянси, дает еще больше деталей. Там рабочие нашли кладку, в которой сохранились эмбрионы гадрозавроидов – утконосых травоядных динозавров.

Два образца, названные YLSNHM 01328 и 01373, демонстрируют крошечные черепа и позвоночники. Это позволяет ученым проследить развитие скелета от эмбриона до взрослой особи. Исследовательница Фиом Вайсум Ма из Университета Бирмингема заметила интересное сходство между позами эмбрионов динозавра и цыпленка, что подчеркивает эволюционную связь.

Другая интересная находка была обнаружена ранее в Нью-Мексико. Там ученые определили новый вид динозавра Ahshiselsaurus wimani, который принадлежит к семейству гадрозаврид. Особенность этого открытия в том, что ученые не находили новых останков, они переосмыслили 75-миллионный ископаемый образец из Нью-Мексико и выяснили, что он принадлежит не известному роду Kritosaurus, а совсем новому виду массивных утконосых динозавров.