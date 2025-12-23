Це відкриття разом із виявленими раніше в іншому регіоні скам'янілими зародками качкодзьобих динозаврів додає нові важливі фрагменти до розуміння того, як розмножувалися та розвивалися ці тварини напередодні свого повного зникнення, розповідає 24 Канал з посиланням на Earth.

Дивіться також В Єгипті знайшли рештки морського крокодила віком 80 мільйонів років

Що відомо знайдені скам'янілості?

Два виявлені екземпляри мають діаметр близько 13 сантиметрів і формою нагадують гарматні ядра. Дослідження очолила Цин Хе, палеонтолог з Аньхойського університету та Нанкінського інституту геології та палеонтології Китайської академії наук, яка спеціалізується саме на вивченні викопних яєць. Замість крихких кісток ембріонів усередині порожнин виявилися скупчення кальциту.

Як утворилися кристали?

Це сталося через те, що ґрунтові води, насичені хімічними елементами, просочувалися крізь тріщини в шкаралупі, і протягом мільйонів років мінерали повільно кристалізувалися всередині.



Кристалічні утворення всередині скам'янілих яєць / Фото NIGP

Команда вчених класифікувала знахідку як новий оовид (таксономічна категорія, що базується виключно на характеристиках яєць). Завдяки товстій шкаралупі та специфічній мікроскопічній структурі, скам'янілості віднесли до родини Stalicoolithidae. Новий вид отримав назву Shixingoolithus qianshanensis, як зазначено в Sciense Direct.



Яйце динозавра з кристалами всередині / NIGP

Цин Хе зауважила, що це перше відкриття роду Shixingoolithus у басейні Цяньшань, а самі яйця вирізняються незвично великими розмірами та щільною структурою шкаралупи.

Ким були батьки яєць?

Хоча відсутність ембріонів не дозволяє зі стовідсотковою точністю визначити батьків, форма та розмір яєць вказують на травоїдних орнітоподів.

Це були двоногі бігуни з широкими качиними дзьобами, які досягали від 6 до 9 метрів у довжину. Вони процвітали від пізньої юри до пізньої крейди, доки не зникли разом з іншими динозаврами після падіння астероїда діаметром 9,5 кілометра близько 66 мільйонів років тому. Ця знахідка розширює дані про розмноження орнітоподів на півдні Китаю.

На цьому відкриття не закінчилися

Інше відкриття, зроблене під час будівельних робіт у провінції Цзянсі, дає ще більше деталей. Там робітники знайшли кладку, в якій збереглися ембріони гадрозавроїдів – качкодзьобих травоїдних динозаврів.

Два зразки, названі YLSNHM 01328 та 01373, демонструють крихітні черепи та хребти. Це дозволяє вченим простежити розвиток скелета від ембріона до дорослої особини. Дослідниця Фіом Вайсум Ма з Університету Бірмінгема зауважила цікаву подібність між позами ембріонів динозавра та курчати, що підкреслює еволюційний зв'язок.

Інша цікава знахідка була виявлена раніше в Нью-Мексико. Там науковці визначили новий вид динозавра Ahshiselsaurus wimani, який належить до родини гадрозавридів. Особливість цього відкриття у тому, що вчені не знаходили нових решток, вони переосмислили 75-мільйонний викопний зразок із Нью-Мексико й з'ясували, що він належить не відомому роду Kritosaurus, а зовсім новому виду масивних качкодзьобих динозаврів.