NASA запустило в продажу игрушку, летавшую к Луне вместе с астронавтами Artemis 2

Космическая миссия Artemis 2 запомнится человечеству не только приближением к Луне, но и необычным спутником астронавтов. Маленький улыбающийся персонаж стал символом целого поколения исследователей, объединив детскую мечту и глубокую личную историю экипажа космического корабля Orion.

Кто такой Райз и как он оказался на "Орионе"?

Как мы писали раньше, История появления Райза началась по инициативе NASA под названием "Лунный талисман". Космическое агентство объявило конкурс, на которые поступило более 2600 заявок из более чем 50 стран мира. Победителем стал проект девятилетнего Лукаса из города Маунтин-Вью., штат Калифорния. Его дизайн обошел работы финалистов из Финляндии., Перу и Канады, пишет 24 Канал.

Смотрите также Астронавтка Кристина Кох показала, как заново училась ходить после полета к Луне

Райз выглядит как улыбающаяся Луна в стильной бейсболке., козырек которой покрыт звездами, а сама она оформлена под планету Земля. Его имя и внешность отсылают к легендарной фотографии "Восток Земли" (Earthrise), сделанной во время миссии Аполлон-8 в 1968 году.



Игрушечный талисман и одновременно детектор гравитации по имени Райз / Фото NASA

Роль этой игрушки на борту космического корабля гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Она выполняет функцию индикатора невесомости– визуальный инструмент, который помогает экипажу понять, что они покинули зону земного тяготения. Как только корабль выходит на орбиту и попадает в состояние микрогравитации, талисман начинает свободно летать по кабине.

Традиция не нова

Эта традиция берет начало еще с 1961 года., когда Юрий Гагарин взял с собой маленькую куклу во время полета на корабле "Восток-1". В предыдущей беспилотной миссии Артемида-1 в 2022 году такую роль исполнял известный персонаж Снупи, пишет NASA.



Снупи был индикатором невесомости для Artemis 1 / Фото Peanuts

Однако Райз стал чем-то большим, чем просто техническим инструментом. Во время 10-дневного полета к Луне он стал настоящей звездой соцсетей., а фраза "moon joy" стала вирусной в англоязычных соцсетях.

Внутри игрушки спрятана SD-карта с именами более 5 миллионов человек, изъявившие желание символически отправить себя в космос. Но наиболее трогательный аспект истории связан с командиром миссии Ридом Вайзменом. Пользователи заметили на прототипе игрушки надпись "Carroll"– это имя жены астронавта, какая ушла из жизни в 2020 году через рак. Во время одного из эфиров экипаж также выразил идею назвать один из новооткрытых лунных кратеров в ее честь.

Эмоциональная связь оказалась столь сильной, что после приводнения в Тихом океане Рид Вайзмен решил нарушить формальные инструкции NASA. Вместо этого, чтобы оставить индикатор невесомости в капсуле Orion, он унес его с собой. Командир прикрепил Райза к своему скафандру, а впоследствии публиковал фото талисмана рядом с собственными дочерьми, отметив, что миссия завершена. Этот поступок превратил официальный предмет в часть семьи астронавта.



Райз / Фото NASA

Теперь каждый может купить Райза

Из-за огромной популярности талисмана NASA решило сделать его доступным для всех желающих. Теперь плюшевую игрушку можно приобрести в официальном онлайн-магазине NASA Exchange по цене 24, 99 доллара.

Кроме самого Райза, в продаже появились тематические магниты, наклейки и одежда. Следует учесть, что из-за большого спроса, особенности производства и расстояние доставка заказа может занять до восьми недель.

Все средства продажи этих товаров направляются на финансирование программ благосостояния и отдыха для работников космического агентства.

Кратко о миссии "Артемида-2"

Миссия Artemis 2– это историческая пилотируемая экспедиция NASA, которая знаменует возвращение человечества к Луне впервые после завершения программы "Аполлон" в 1972 году.

Старт миссии состоялся 1 апреля 2026 с помощью сверхтяжелой ракетоносителя Space Launch System (SLS).

Основная цель миссии состоит в проверке всех критических систем космического корабля "Орион", в частности жизнеобеспечение, связи и навигации.

Во время этого 10-дневного полета четверо астронавтов облетели Луну., однако, посадка на его поверхность на этом этапе не была предусмотрена. Это испытание является ключевым шагом для подготовки будущих миссий., цель которых– продолжалось присутствие человека на Луне и последующий полет к Марсу.