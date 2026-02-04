Как теперь выглядит миссия Artemis после переноса: все что известно об историческом полете к Луне

После десятилетий ожидания человечество снова готовится к путешествию, которое выведет нас за пределы низкой околоземной орбиты. Миссия Artemis 2 должна стать тем решающим шагом, который откроет путь к длительному присутствию на спутнике Земли. Это испытание не только техники, но и выносливости первого международного экипажа, который приблизится к Луне за столь длительное время.

Для чего нам нужна "Артемида-2"?

Миссия Artemis 2 является первым пилотируемым полетом в рамках современной лунной программы NASA, с использованием сверхмощной ракеты Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion. Это первый случай со времен Аполлона 17 в 1972 году, когда люди покинут окрестности Земли, чтобы направиться к Луне, пишет 24 Канал.

Смотрите также Ядерная энергия на Луне: NASA планирует запустить реактор до 2030 года

Основная цель заключается в проверке всех критических систем корабля, включая жизнеобеспечение, связь и навигацию, в реальных условиях глубокого космоса, отмечает NASA. В отличие от предыдущей беспилотной миссии Artemis 1, этот раз Orion будет полностью оборудован для пребывания людей, но они не будут садиться на поверхность спутника. Вместо этого астронавты облетят Луну и вернутся на Землю. Высадку осуществит миссия Artemis 3.

Экипаж текущей миссии состоит из четырех опытных астронавтов: командира Рида Вайзмена, пилота Виктора Гловера и специалистов полета Кристины Кук и Джереми Гансена. Этот состав является историческим, поскольку Виктор Гловер станет первым темнокожим человеком, Кристина Кук – первой женщиной, а Джереми Гансен – первым неамериканцем (представителем Канады), которые совершат путешествие к Луне, пишет Space.



Экипаж Artemis II / Фото NASA

Участие канадского астронавта стало возможным благодаря договору между США и Канадой, что также предусматривает разработку роботизированной системы Canadarm3 для будущей станции Gateway.

Что мы знаем о ракете SLS?

Space Launch System (SLS) – это сверхтяжелая ракета-носитель, разработана NASA для пилотируемых миссий в дальний космос, которая является самой мощной из действующих ракет на сегодня. Технологически SLS базируется на нереализованных планах ракеты Ares-5 и использует основные двигатели и твердотопливные ускорители из программы Space Shuttle, которая завершилась в 2011 году.

Техническая сторона миссии поражает масштабами. Базовая модификация SLS (Block 1) имеет высоту 98 метров и способна выводить до 95 тонн груза на низкую околоземную орбиту и до 27 тонн груза на траекторию полета к Луне. Первая ступень достигает 65 метров в высоту и 8,4 метра в диаметре, она оснащена четырьмя жидкостными двигателями RS-25, которые работают на жидком водороде и кислороде. Два твердотопливных боковых ускорителя состоят из пяти сегментов каждый и обеспечивают увеличенную тягу по сравнению с шаттлами.

SLS генерирует около 4000 тонн тяги во время старта - это на 15% больше, чем у легендарной ракеты Saturn V, использовавшейся в программе Apollo. Суммарная тяга позволяет вывести носитель на низкую околоземную орбиту всего за восемь минут. По мощности это эквивалентно удержанию в воздухе одновременно восьми самолетов Boeing 747.

Программа разработки ракеты с 2011 года стоила 23,8 миллиарда долларов, а создание корабля Orion – 20,4 миллиарда долларов. Каждый запуск оценивается примерно в 4 миллиарда долларов.



Space Launch System уже на месте и готовится к финальным тестам / Фото Steven Madow/Space Explored

Ракета спроектирована как модульная система с возможностью модернизации до более мощных конфигураций. В версии Block 1B, которая будет использоваться начиная с миссии Artemis IV в 2027 году, грузоподъемность увеличится до 105 тонн на низкую околоземную орбиту и до 42 тонн при полете к Луне.

Самая мощная версия Block 2 сможет поднимать до 130 тонн на низкую околоземную орбиту и до 46 тонн во время миссий к Луне, что сравнивает ее с грузоподъемностью Saturn V.

Ракета уже успешно осуществила свой первый запуск, доставив космический корабль Orion в космос, который преодолел расстояние более 450 000 километров от Земли. Во время следующего полета Orion разовьет рекордную скорость около 40 000 километров в час при возвращении в атмосферу.



Корабль Orion, в котором будут находиться астронавты/ Фото NASA

Какой план?

План десятидневного полета предусматривает несколько этапов:

После старта с площадки 39B во Флориде корабль выйдет на эллиптическую орбиту Земли.

В течение первых суток экипаж проверит системы жизнеобеспечения и выполнит маневры сближения с верхней ступенью ракеты ICPS, используя его как мишень.

Только после подтверждения исправности всех систем Orion запустит двигатель для перехода на траекторию полета к Луне.

Корабль пролетит на расстоянии около 6 513 километров от обратной поверхности Луны, используя ее гравитацию для возвращения домой.

На завершающем этапе Orion совершит "прыжковое" вхождение в атмосферу, чтобы точнее приземлиться в Тихом океане вблизи Сан-Диего.

Путь к миссии

Путь к запуску не был простым. Миссия Artemis 2 столкнулась с многочисленными техническими трудностями, что привело к нескольким переносам даты запуска.

Главной причиной задержек стали проблемы с тепловым щитом космического корабля Orion. Во время миссии Artemis I эпоксидная смола Avcoat, которая используется как основной материал теплового щита, вела себя не так, как ожидалось – газы, зажатые в материале, повредили покрытие во время вхождения в атмосферу. Хотя расследование показало, что замена теплового щита не требуется (что отложило бы миссию еще на год), команде все же понадобилось дополнительное время для подготовки. Вместо полной замены щита NASA решило изменить траекторию входа в атмосферу, чтобы уменьшить термическую нагрузку.

Другие критические проблемы включают:

Неисправности батареи корабля Orion.

Проблемы с системой жизнеобеспечения (ECLSS), в частности с контроллерами двигателей клапанов

Отказы приводных цепей моторных клапанов в системе удаления углекислого газа.

Проблемы с регулятором кислорода.

Все это уже давно исправлено, но в свое время задержало запуск. Изначально Artemis 2 планировалась на сентябрь 2025 года. В декабре 2024 года она была перенесена на апрель 2026 года. Первый период запуска в 2026 году был назначен на февраль с конкретными возможностями 6, 7, 8, 10 и 11 февраля. Однако все снова сорвалось и было перенесено на март 2026 года из-за утечки жидкого водорода во время критически важного испытания – "мокрой" генеральной репетиции.

Несмотря на все эти трудности, успех Artemis 2 откроет путь к высадке людей на поверхность Луны в рамках миссии Artemis 3, запланированной на 2027 год, построения первых колоний, а дальше – путь к Марсу.

Новые даты запуска: когда Artemis 2 сможет полететь?

После завершения репетиции заправки NASA объявила, что отходит от февральского окна запуска и планирует возможную дату запуска в марте 2026 года. Администратор NASA Джаред Исакман подтвердил, что команда вполне ожидала столкнуться с вызовами, поэтому ничего страшного в этом нет.

Согласно более ранней информации, которую предоставляло NASA, даты следующего месяца приходятся на 6, 7, 8, 9, 11 марта. В апреле ракета сможет полететь 1, 3, 4, 5 и 6 апреля.

Кроме возможностей запуска, основанных на орбитальной механике и требованиях к производительности, существуют также ограничения относительно того, какие дни в течение периода запуска могут быть пригодными для использования, в зависимости от пополнения запасов товаров, погоды и других пользователей в графике Восточного хребта. Как правило, в течение приблизительной недели возможностей, существующих в период запуска, может быть осуществлено до четырех попыток запуска.