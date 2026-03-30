Будущая миссия к Луне побьет несколько важных рекордов

Человечество возвращается к Луне, но на этот раз путешествие обещает стать чем-то гораздо большим, чем просто повторением прошлого. Экипаж корабля Орион готовится преодолеть пределы, которые раньше казались недостижимыми, устанавливая новые стандарты для будущих поколений исследователей космоса.

Какие достижения сделают миссию "Артемида-2" уникальной для мировой науки?

Миссия Artemis II станет первым пилотируемым полетом к спутнику Земли за последние 50 лет. Команда, в которую вошли командир Рид Уайзмен, пилот Виктор Гловер, а также специалисты миссии Кристина Кук и Джереми Гансен, готовится к историческому старту с площадки 39B Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Огромная ракета SLS высотой 98 метров отправит их в 10-дневное путешествие вокруг Луны, где каждый участник сможет установить собственный рекорд, пишет 24 Канал.

Виктор Гловер готовится стать первым темнокожим астронавтом, который посетит лунную среду и выйдет за пределы низкой околоземной орбиты. В его послужном списке уже есть 168 дней на Международной космической станции, а также опыт пилотирования капсулы Dragon от SpaceX. Во время текущей миссии Гловер возьмет на себя управление капсулой "Орион" во время специального двухчасового этапа испытаний вблизи Земли, что поможет собрать данные для будущих высадок на поверхность спутника.



Виктор Гловер / Фото NASA

Кристина Кук также войдет в историю как первая женщина, которая отправится к Луне. Она уже известна мировому сообществу благодаря рекордному пребыванию в космосе в течение 328 дней и участию в первом чисто женском выходе в открытый космос. В рамках миссии Artemis II она вместе с Джереми Хансеном начнет работу по настройке систем жизнеобеспечения капсулы уже через 40 минут после взлета.



Кристина Кук / Фото NASA

Сам Хансен станет первым представителем Канады, который осуществит такое далекое путешествие. Несмотря на то, что это его первый полет и он опасается симптомов космической адаптации, его участие подчеркивает международный характер программы.



Джереми Хансен / Фото NASA

Командир Рид Уайзмен, которому на момент полета исполнится 50 лет, станет самым старшим человеком, который когда-либо посещал окрестности Луны. Он побьет рекорд легендарного Алана Шепарда, установленный еще в 1971 году. Интересно, что NASA сейчас отдает предпочтение опытным кадрам, ведь почти все члены экипажа старше Шепарда на момент его исторической миссии.



Рид Вайзмен / Фото NASA

Техническая сторона полета поражает не меньше личных достижений астронавтов. Благодаря особой траектории свободного возвращения, корабль "Орион" удалится от Земли на рекордные 402 000 километров. Это на 2 400 километров дальше, чем удалось достичь экипажу Аполлона 13. Во время этого маневра астронавты на 50 минут останутся без радиосвязи с планетой, пролетая над обратной стороной Луны. Ожидается, что этот показатель расстояния будет оставаться рекордом до начала путешествий на Марс.



Капсула Орион, в которой будут находиться астронавты в течение всего полета / Фото NASA

Скорость, с которой экипаж будет возвращаться домой, также станет рекордной. Во время входа в атмосферу Земли Орион разгонится до более 40 200 километров в час. Это сделает участников миссии самыми быстрыми людьми в истории, превзойдя показатели экипажа Аполлона 10. Хотя беспилотные аппараты, например зонд Parker Solar Probe, движутся значительно быстрее, среди пилотируемых кораблей Орион не будет иметь равных.

Кроме того, миссия станет площадкой для испытания новых технологий, включая лазерную систему связи, которая позволит передавать данные на Землю с беспрецедентной скоростью.

Важным обновлением станет и бытовой комфорт – в отличие от первых лунных миссий, где использовались специальные трубки и пакеты, на борту Ориона установлен первый полноценный туалет, приспособленный для работы в глубоком космосе.