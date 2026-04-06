Совершенно не похож на тот, который мы видим: NASA показало уникальный кадр обратной стороны Луны
- Астронавты миссии Artemis 2 сделали уникальное фото обратной стороны Луны, включая бассейн Ориентале.
- NASA подчеркнуло научное значение этих наблюдений, а уровень полученной информации уже превзошел ожидания.
Астронавты экипажа космической миссии Artemis 2, которая совершает полет вокруг Луны, сделали новое уникальное фото спутника Земли –в частности его обратной стороны.
Эксклюзивный кадр представители NASA опубликовали в понедельник, 6 апреля.
Что удалось зафиксировать астронавтам?
В NASA рассказали, что на новом снимке справа изображен участок видимой с Земли стороны Луны, тогда как слева – часть ее обратной стороны.
Ближнюю сторону можно узнать по темным пятнам, покрывающим ее поверхность, которые образовались в начале истории Луны, когда она была вулканически активной. Большой кратер к западу от лавовых потоков – это бассейн Ориентале, кратер шириной почти 600 миль, который охватывает как ближнюю, так и обратную стороны Луны,
– говорится в заметке.
Представители NASA также отметили, что экипаж миссии Artemis II стал первым в истории, кто смог увидеть бассейн Ориентале полностью.
Ранее в агентстве объясняли, что подобные наблюдения имеют большое научное значение. Команда исследователей заранее готовила астронавтов к этой миссии – их учили определять ключевые объекты и правильно передавать данные. По словам представительницы научной группы Дженнифер Геллман, уровень и точность полученной информации уже превзошли ожидания.
Как сообщает CNN, облет Луны происходит аж на шестой день миссии, однако астронавты начали наблюдать "беспрецедентные виды" уже с третьего дня.
Луна, на которую мы смотрим, совсем не похожа на ту, которую вы видите с Земли,
– сказала астронавт NASA Кристина Кох.
Ожидается, что во время облета экипаж будет ждать еще много подобных моментов.
Что такое миссия Artemis 2?
Космическая миссия Artemis 2 – это первый пилотируемый полет за пределы околоземной орбиты с 1972 года, то есть со времен последней миссии программы Apollo.
Полет астронавтов продлится около 10 дней и будет проходить по так называемой "свободной траектории возвращения" – космический корабль облетит Луну и вернется на Землю без дополнительного разгона.
Во время облета Луны экипаж на время полностью потеряет связь с Землей – примерно на 40 минут, когда спутник закроет сигнал.