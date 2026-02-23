Ракета NASA, которая доставит астронавтов к Луне, имеет новую проблему и отправляется на ремонт

Ракета NASA, которая должна была отправить астронавтов к Луне уже в марте, столкнулась с очередной технической проблемой. Как только инженеры справились с одним серьезным дефектом, тут же дал о себе знать другой. Теперь запуск снова под угрозой срыва.

Что снова пошло не так с ракетой Artemis II?

NASA объявило, что возвращает свою ракету Space Launch System вместе с капсулой Orion с пусковой площадки 39B на космодроме Кеннеди во Флориде обратно в здание сборки транспортных средств – огромного ангара, где и будет проводиться ремонт. Движение по маршруту длиной около 6,4 километра планируют начать уже во вторник, 24 февраля, в зависимости от погодных условий, пишет ScienceAlert.

Причиной стала неисправность в системе подачи гелия к верхней ступени ракеты. Гелий играет критически важную роль в работе двигателей: он поддерживает необходимое давление в баках с жидким водородом и жидким кислородом, а также обеспечивает надлежащие условия для функционирования двигателей.

Примечательно, что во время второй репетиции заправки, которая завершилась 19 февраля, этой проблемы обнаружено не было – она проявилась уже после завершения теста.

Новость о сбое пришла буквально через день после того, как NASA торжественно объявило дату запуска – 6 марта. До этого команда миссии уже была вынуждена прервать первую репетицию заправки 2 февраля из-за утечки жидкого водорода. Утечки водорода в свое время серьезно задержали и предыдущий, беспилотный лунный полет Artemis 1 в 2022 году, но теперь, кажется, эту проблему удалось взять под контроль.

Глава NASA Джаред Айзекман еще в субботу намекнул на возможную задержку, сообщив в сети X об обнаружении блокировки в системе подачи гелия. Уже на следующий день агентство официально подтвердило: мартовский запуск не состоится, а ближайшей реалистичной датой является апрель. Среди конкретных окон рассматриваются 1 апреля, дни с 3 по 6 апреля, а также 30 апреля, пишет Space.com.



Экипаж Artemis II / Фото NASA

Детали о миссии Artemis II

Миссия Artemis II предусматривает отправку трех астронавтов NASA и одного канадского астронавта в примерно десятидневный полет вокруг Луны с возвращением на Землю. Высадки на этот раз не будет, ведь ее планируют на Artemis III.

Экипаж находится в режиме ожидания в Хьюстоне. Если миссия состоится, это станет первым полетом людей к Луне со времен программы Apollo, которая отправила 24 астронавтов к спутнику Земли в период с 1968 по 1972 год.

NASA подчеркивает, что оперативная подготовка к откатке ракеты дает шанс сохранить апрельское окно запуска – но все будет зависеть от результатов диагностики, темпов ремонта и того, как будет складываться график в ближайшие недели.