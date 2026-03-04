Ракета миссии Artemis 2 отремонтирована и готова к запуску: когда человечество вернется к Луне

NASA объявило об успешном устранении технической неисправности, которая заставила вернуть лунную ракету в ангар. Специалисты провели тщательную проверку систем и уже готовят гиганта к новому выходу на стартовую площадку. Несмотря на задержку, планы космического агентства относительно первого за полвека пилотируемого полета к спутнику Земли остаются в силе, хотя график претерпел изменения.

Как прошел ремонт и когда теперь ждать старта?

Специалисты американского космического агентства успешно восстановили исправность ракеты для миссии Artemis II, что позволяет надеяться на запуск уже в апреле 2026 года. Основной задачей инженеров было исправление проблемы с подачей гелия к верхней ступени ракеты Space Launch System (SLS), пишет Space.

Что произошло ранее Ракета NASA, которая доставит астронавтов к Луне, имеет новую проблему и отправляется на ремонт

Как выяснилось во время проверок, причиной неисправности стала прокладка в интерфейсе быстрого отсоединения – узле, через который газ подается из наземного оборудования к ракете. Этот уплотнитель сместился и перекрыл путь потоку гелия, который является критически важным для создания необходимого давления в топливных баках.

Команда техников демонтировала поврежденный узел, заново собрала систему и провела проверку под давлением, чтобы убедиться в отсутствии препятствий для газа.

Сейчас специалисты анализируют, что именно привело к смещению прокладки, чтобы предотвратить повторение такой ситуации в будущем.



Утечки топлива снова осложнили испытания лунной ракеты / NASA

Важно отметить, что ремонт невозможно было выполнить непосредственно на стартовой площадке, поскольку доступ к нужному участку был ограничен. Именно поэтому 98-метровую ракету вместе с кораблем Orion пришлось транспортировать обратно в огромный цех вертикальной сборки.

Эта задержка произошла всего через день после успешной генеральной репетиции заправки топливом, которая состоялась 21 февраля. Тогда инженерам удалось загрузить в баки сверххолодные компоненты топлива, преодолев проблему с утечкой водорода, возникшую в начале февраля.

Теперь, пока ракета находится в ангаре, NASA использует это время для дополнительного обслуживания. Техники заменяют аккумуляторы на центральной и верхней ступенях, а также на твердотопливных ускорителях. Кроме этого, проводится зарядка батарей системы аварийного спасения Orion и обновление элементов питания системы принудительного прерывания полета.



Корабль Orion, в котором будут находиться астронавты/ Фото NASA

Обновленный график предусматривает возвращение ракеты на пусковой комплекс 39B в конце марта.

Первое окно для запуска открывается 1 апреля 2026 года в 18:24 по местному времени, пишет Ars Technica.

Также NASA рассматривает возможности для старта 3 – 6 апреля и дополнительную дату 30 апреля.

Миссия Artemis 2 продлится около 10 дней и станет первым пилотируемым полетом к Луне со времен завершения программы "Аполлон" в 1972 году. Четыре астронавта совершат облет спутника, что станет важной проверкой всех систем перед будущей высадкой людей на поверхность.

Стоит добавить, что NASA недавно пересмотрела стратегию всей программы Artemis. Теперь миссия Artemis 3 не предусматривает высадки на Луну. Вместо этого астронавты отработают стыковки на околоземной орбите. Возвращение людей непосредственно на лунную поверхность пока планируется в рамках миссии Artemis 4, старт которой ожидается не ранее 2028 года.