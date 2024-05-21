Почему Китай не сможет присвоить себе производство чипов в случае вторжения на Тайвань

Сегодня Тайвань является одним из важнейших игроков мировой экономики. Здесь производится большинство чипов для любой техники, которую мы используем – смартфонов, часов, компьютеров, автомобилей, игрушек, бытовой техники и другой электроники. Китай тем временем претендует на эту территорию, а значит и на местные фабрики. Компании, которые ими владеют, имеют план на случай вторжения.

Как это будет

Нидерландская ASML, единственная в мире, кто владеет технологией EUV-литографии для печати чипов, и тайваньская TSMC, которая непосредственно изготавливает сами чипы на станках, имеют способы вывести из строя производственное оборудование в случае вторжения. Они смогут сделать это дистанционно, а это означает, что для Китая захваченное оборудование превратится в кучу хлама.

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В правительстве США выразили обеспокоенность обеим компаниям относительно того, что произойдет, если китайские амбиции будут реализованы и перерастут в нападение на остров, который обеспечивает подавляющее большинство передовых полупроводников в мире. Заменить их быстро не удастся (хотя бы потому, что каждая литографическая машина стоит 200 миллионов евро), поэтому вся планета столкнется с такими последствиями для региональных и глобальной экономик, которых еще не видела история. Мощностей других компаний по производству чипов просто не хватит. Кроме того, TSMC обгоняет всех конкурентов на несколько поколений вперед благодаря своим уникальным технологиям.

ASML заверила чиновников в своей способности дистанционно вывести из строя машины, когда правительство Нидерландов встречалось с компанией по поводу этой угрозы. Они добавили, что Нидерланды даже провели симуляции возможного вторжения, чтобы лучше оценить риски.

Дистанционное отключение касается линейки экстремальных ультрафиолетовых приборов ASML, известных в отрасли как EUV, для которой TSMC является крупнейшим клиентом. EUV используют высокочастотные световые волны для печати самых маленьких транзисторов в микросхемах, создавая микросхемы для потребительской электроники, искусственного интеллекта, а также для военных применений. Такие машины могут быть размером с автобус и требуют регулярного обслуживания и обновления, поэтому это еще одна причина, почему в руках Китая они могут не работать (если, конечно, стране не удастся найти людей, которые в достаточной степени в этом разбираются).

Технология ASML уже давно стала объектом государственного вмешательства, направленного на то, чтобы предотвратить ее попадание в чужие руки. Например, Нидерланды запрещают компании продавать машины EUV в Китай из-за опасений США, что они могут дать преимущество коммунистической партии в глобальной войне за чипы.

Именно по требованию США в этом году Нидерланды начали останавливать экспорт современных станков ASML для производства микросхем. Более того, еще до того, как этот запрет вступил в силу, американские чиновники попросили ASML отменить некоторые ранее запланированные поставки китайским клиентам, а европейская компания согласилась

Напомним, что Китай давно заявляет, что остров Тайвань является его территорией, а президент Си Цзиньпин выступает как за мирное объединение, так и не исключает военное вмешательство. Однако сегодня никакого наращивания войск на побережье не наблюдается. Тайваньские политики, как пишет Bloomberg, пытаются "приуменьшить угрозу неизбежного вторжения", а Китай в первую очередь сосредоточился на стабилизации своей экономики, которая в последнее время страдает от замедления и многочисленных проблем.