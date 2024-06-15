Компания Aspark показала самый быстрый в мире электромобиль

Японская автомобилестроительная и инжиниринговая компания Aspark модернизировала свой сверхбыстрый и сверхдорогой гиперкар OWL. Новую версию уже вывели на трек, где она развила максимальную скорость в почти 439 километров в час.

Что известно о Aspark и ее первом автомобиле

Aspark – это компания, занимающаяся разработкой и дизайном транспортных средств, основана в Осаке, Япония, почти 20 лет назад. За время своего существования она сосредоточила внимание на одном конкретном гиперкаре – OWL. Через тринадцать лет после основания Aspark привлекла к себе внимание, когда выпустила первый прототип на трек, чтобы попытаться побить время разгона от 0 до 100 километров в час, установленное ранее Tesla Roadster второго поколения. Ее автомобиль победил за 1,9 секунды.

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Пока мы все еще ждем появления серийного Tesla Roadster, на рынке появился эксклюзивный гиперкар OWL. Он удерживал титул самого дорогого электромобиля в мире (2,9 миллиона евро) в течение нескольких лет — по крайней мере до того, как прошлым летом Automobili Pininfarina дебютировала со своим электромобилем Barchetta EV за 4,4 миллиона евро.

С момента начала ограниченного производства в Италии оригинальный Aspark OWL может развивать общую мощность в 1 980 лошадиных сил и имеет 400-километровый запас хода. Мы уже видели, как гиперкар путешествует по Европе, добирается до Японии, а в марте этого года начались его продажи в США.

Эта версия электромобиля остается одной из самых быстрых в мире, разгоняясь до 413 километров в час. Как результат, OWL уже получил два рекорда Гиннеса в Великобритании.

Новый Aspark OWL SP600

Теперь компания Aspark поделилась видеозаписью новой версии под названием OWL SP600, которую назвали самым быстрым электромобилем в мире после недавнего достижения максимальной скорости 438,7 километра в час.



Aspark OWL SP600 / Фото Aspark

Чтобы доказать, что его новый электрический гиперкар с "совиным глазом" на самом деле является самым быстрым электромобилем в мире, Aspark задокументировал заезд на треке вместе с командой своего партнера по разработке и инжинирингу Manifattura Automobili Torino (MAT), который построил заказанный автомобиль в Италии.

Японская компания описывает OWL SP600 как "эволюцию оригинальной модели Aspark OWL", укомплектованную изготовленными на заказ шинами Potenza Race от Bridgestone. Накануне попытки установления рекорда компания Aspark заявила, что провела специальную кампанию проверки OWL SP600 в аэродинамической трубе и многодневные испытания на треке с профессиональным водителем и победителем 24 часов Нюрбургринга Марком Бассенгом.

8 июня 2024 Aspark OWL SP600 развил максимальную скорость на автомобильных испытаниях в Папенбурге, Германия. Это было подтверждено с помощью Racelogic V-Box, высокоточного измерительного устройства на основе GPS.

Смотрите, как проходил этот рекордный заезд: видео

Накануне этой самой попытки, которая сертифицировала электромобиль как самый быстрый в мире, Aspark утверждает, что OWL постоянно развивал максимальную скорость 420,8 км/ч, затем 430 км/ч. А уже в финале результат достиг 438,7 км/ч.