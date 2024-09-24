На этой неделе Земля получит вторую Луну, но только до ноября

В конце сентября Земля ненадолго получит вторую Луну в виде небольшого астероида 2024 PT5. Ожидается, что этот временный спутник диаметром около 11 метров выйдет на орбиту Земли 29 сентября и пробудет там 56,6 дней, прежде чем продолжит свое путешествие вокруг Солнца.

Астероид, открытый учеными с помощью телескопов Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) в Южной Африке, превратится в мини-луну на орбите Земли, после того, как его ненадолго захватит гравитация нашей планеты.

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Исследователи из Университета Комплутенсе в Мадриде отслеживали 2024 PT5 в течение нескольких недель, подтвердив, что астероид принадлежит к группе астероидов Арджуна, которые обычно вращаются вокруг Солнца. Однако гравитационное притяжение Земли временно захватит астероид, заставив его вращаться вокруг планеты до 25 ноября, когда он вернется на свою гелиоцентрическую орбиту.

Из-за своего небольшого размера астероид 2024 PT5 не будет виден невооруженным глазом или с помощью обычных телескопов. Только профессиональные астрономы с самым современным оборудованием смогут наблюдать за его движением.

Даже после того, как он покинет орбиту Земли, 2024 PT5 будет оставаться в непосредственной близости к планете в течение нескольких месяцев, приблизившись к ней 9 января 2025 года, а затем удалится. Ожидается, что астероид вернется в окрестности Земли примерно через 30 лет.