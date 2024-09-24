Астероїд, відкритий вченими за допомогою телескопів Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) в Південній Африці, перетвориться в міні-місяць на орбіті Землі, після того, як його ненадовго захопить гравітація нашої планети.

Дивіться також Що, якби Земля мала два супутники: як би це вплинуло на нашу планету

Дослідники з Університету Комплутенсе в Мадриді відстежували 2024 PT5 протягом декількох тижнів, підтвердивши, що астероїд належить до групи астероїдів Арджуна, які зазвичай обертаються навколо Сонця. Однак гравітаційне тяжіння Землі тимчасово захопить астероїд, змусивши його обертатися навколо планети до 25 листопада, коли він повернеться на свою геліоцентричну орбіту.

Через свій невеликий розмір астероїд 2024 PT5 не буде видно неозброєним оком або за допомогою звичайних телескопів. Лише професійні астрономи з найсучаснішим обладнанням зможуть спостерігати за його рухом.

Навіть після того, як він покине орбіту Землі, 2024 PT5 залишатиметься в безпосередній близькості до планети протягом декількох місяців, наблизившись до неї 9 січня 2025 року, а потім віддалиться. Очікується, що астероїд повернеться в околиці Землі приблизно через 30 років.