Ученые выяснили форму и происхождение астероида, который мог врезаться в Землю в 2032 году

Астероид 2024 YR4, который заставил человечество нервничать в начале этого года, на самом деле не столкнется с Землей, однако остается шанс, что он может попасть в Луну в 2032 году. Астрономы детально исследовали его форму, происхождение и состав. Полученные данные изрядно удивили научное сообщество.

Какой он

Когда в конце декабря астрономы впервые зафиксировали астероид 2024 YR4, начальные расчеты показали, что он находится на потенциально опасной траектории и может представлять угрозу для Земли в 2032 году. Это вызвало серьезное беспокойство: объект сразу окрестили "астероидом-убийцей городов", поскольку в случае удара масштаб разрушений был бы где-то в пределах города. К счастью, дальнейшие наблюдения позволили точнее определить орбиту астероида. Вероятность столкновения с Землей резко упала – с пиковых 3,1% в феврале 2025 года до почти нулевых 0,00078%. В то же время сохраняется небольшой шанс (около 3,8%), что астероид таки может врезаться в Луну. Это столкновение, если оно произойдет, не окажет серьезного влияния на Землю, однако станет уникальной возможностью для научных исследований, сообщает 24 Канал со ссылкой на NOIRLab.

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Чтобы лучше понять объект, астрономы из Eureka Scientific и нескольких других научных учреждений провели серию подробных наблюдений с помощью телескопов. Используя анализ световых кривых и данные в инфракрасном диапазоне, они выяснили как происхождение, так и физические характеристики 2024 YR4.

Оказалось, что этот астероид имеет неожиданно сплющенную форму – он больше похож на хоккейную шайбу, чем на типичную "картофелину", которой обычно бывают подобные объекты. Его диаметр оценивается в пределах от 30 до 67 метров. Такая форма указывает на необычные процессы формирования и имеет важное значение для оценки его структурной целостности – то есть, насколько он прочен и как будет вести себя во время возможного падения в атмосферу или попытки отклонить его траекторию.



Модель формы 2024 YR4 составлена на основе фотометрии / Фото Брайс Т. Болин

Анализ отражающей способности показал, что 2024 YR4, вероятнее всего, принадлежит к астероидам S-типа – плотных каменистых тел, богатых силикатами. Это отличает его от более рыхлых углеродных астероидов, которые имеют структуру "кучи обломков" и могут по-другому реагировать на воздействие извне.

Еще одна необычная характеристика – скорость вращения. Астероид совершает один оборот вокруг своей оси примерно каждые 20 минут, причем в ретроградном направлении. Такая быстрая ротация также имеет значение для моделей столкновения и методов потенциального отклонения.

Относительно происхождения, то здесь ученые также были удивлены. Камень летит к нам из центральной части главного пояса астероидов, что между орбитами Марса и Юпитера. Именно гравитационное воздействие Юпитера, который обычно защищает внутреннюю Солнечную систему, вероятно, подтолкнул его к орбите, приближенной к Земле.

Что это нам дает

Исследователи подчеркивают, что понимание формы, состава и траектории подобных объектов – критически важно для планетарной обороны. Данные о 2024 YR4 не только помогут в разработке потенциальных стратегий отклонения астероида с его курса, но и усовершенствуют методы наблюдения за небесными телами, которые могут появиться внезапно в будущем.

Ученые также отмечают, что вероятное столкновение с Луной может стать уникальным экспериментом: если оно произойдет, это позволит впервые непосредственно оценить связь между размером астероида и кратером, который он образует. Такая информация крайне важна для понимания ударных процессов в Солнечной системе.