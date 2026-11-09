Загадочный астероид набирает скорость в космосе, но ученые не уверены, почему это происходит

Что не так с этим астероидом?

Астероиды обычно движутся под действием внешних сил, в частности гравитации и давления солнечного излучения. 1998 KY26 ускоряется иначе: его траектория показывает необычное ускорение перпендикулярно плоскости орбиты. Космический камень диаметром 11 метров совершает полный оборот вокруг своей оси за 5,35 минуты. Одно из объяснений гласило, что это лишь маскировка, а на самом деле объект является "темной" кометой, пишет ScienceAlert.

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Что такое темные кометы?

Космические тела, отличные от планет и звезд, обычно делятся на две большие категории: астероиды и кометы. Астероиды в основном состоят из камня. Кометы же содержат лед, который испаряется, превращается в газ и дополнительно ускоряет тело в дополнение к гравитации. Обычно мы представляем комету как туманный шар со шлейфом, в котором рассеиваются солнечные лучи, поэтому он сияет и может быть виден с Земли. Но не все кометы такие.

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Темные кометы получили такое название из-за того, что их активность практически невозможно увидеть. Считается, что они выбрасывают газы, как обычные кометы, однако без ярких хвостов. Внешне они напоминают астероиды, только с дополнительным ускорением. Поэтому ученые вполне логично проверили, не относится ли к ним и 1998 KY26.

Как проверялась гипотеза?

Один из способов определить кометную природу объекта – измерить его температуру, ведь кометы содержат лед. Аэрокосмические инженеры из Технологического института Джорджии Корбин Хансен и Масатоши Хирабаяси воспользовались известными данными об астероиде: размером, орбитой, отражательной способностью и вероятным составом. На их основе они смоделировали температуру на поверхности и в глубине объекта.

Результаты нашей температурной модели показывают, что скорость выделения воды на 1998 KY26 была бы слишком высокой, чтобы сохранить погребенный лед, что уточняет наше понимание состава астероида,

– прокомментировали авторы в статье в журнале Icarus.

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Почему лед там не сохранится?

Чтобы водяной лед под поверхностью сохранялся в течение длительного времени, температура должна оставаться ниже примерно 145 кельвинов, то есть минус 128 градусов Цельсия. Однако даже самые холодные участки 1998 KY26 имеют среднюю температуру не менее 212 кельвинов, или минус 61 градус Цельсия, на протяжении всей орбиты вокруг Солнца. Для человека это смертельный холод, но для кометного льда – слишком тепло.

По расчетам исследователей, даже если бы лед составлял 1 процент массы астероида, он полностью исчез бы чуть более чем за 2 тысячи лет. А если бы именно лед был причиной необычного ускорения, его хватило бы всего на 62 года.

Можно ли окончательно исключить лед?

Не совсем. 1998 KY26 может быть возрастом в миллиарды лет, но неизвестно, как долго он находится на нынешней орбите. Поэтому теоретически лед все еще мог бы там быть. Однако этот результат и предыдущая работа, которая проследила происхождение объекта до вероятного пояса астероидов, делают такую возможность все менее вероятной.

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Что же тогда толкает объект?

Остается еще одна версия – давление солнечного излучения. Свет Солнца воздействует на тела слабо, но в безвоздушной среде его силы может хватить, чтобы объяснить поведение астероида.

Ответ мы сможем узнать уже скоро. К 1998 KY26 направляется зонд "Хаябуса-2" японского космического агентства, а встреча с астероидом запланирована на июль 2031 года.