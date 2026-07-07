Астрономы показали первые в истории фотографии мини-луны, вращающейся вокруг Земли

Космические окрестности нашей планеты оказались гораздо интереснее, чем казалось на первый взгляд. Пока человечество привыкало к виду большой и яркой Луны, в тени долгое время оставался крошечный, но чрезвычайно важный для науки объект. Именно его наконец удалось разглядеть с чрезвычайно близкого расстояния.

Кто такой Камоʻоалева и почему он "следит" за нами?

На протяжении десятилетий астрономы искали ответ на вопрос, есть ли у Земли другие постоянные спутники, кроме Луны. Оказалось, что у нас есть "мини-луна" – астероид 2016HO3, получивший гавайское название Kamoʻoalewa, что означает "объект, колеблющийся в небе". Это небесное тело наконец-то появилось в объективах камер благодаря китайской миссии "Тяньвэнь-2". Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало первый в истории подробный снимок этого квазиспутника, сделанный с рекордно малого расстояния. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

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Среди известных околоземных астероидов 2016HO3 является чрезвычайно редким коорбитальным объектом Земли,

– прокомментировал физик Центра лунных исследований и космической инженерии в Пекине Чжунцяо Чжан.

Миссия "Тяньвэнь-2", ставшая для Китая первой попыткой доставить образцы грунта с астероида, началась 29 мая 2025 года с космодрома Сичан. В течение 13 месяцев зонд преодолел около 1 миллиарда километров в космическом пространстве, чтобы достичь своей цели. Первое оптическое обнаружение Kamoʻoalewa произошло 6 июня 2026 года, а уже к 19 июня аппарат приблизился к объекту на расстояние 2 000 километров. Кульминацией сближения стало 2 июля, когда Tianwen-2 зафиксировал снимок астероида, находясь всего в 20 километрах от его поверхности.

Kamoʻoalewa официально считается квазиспутником, поскольку его основная орбита пролегает вокруг Солнца, но он движется в эллиптическом резонансе с Землей каждые 45 лет. Это один из семи известных объектов такого типа, сопровождающих нашу планету. Его размеры составляют от 40 до 100 метров в диаметре, что потенциально делает его самым маленьким астероидом, который когда-либо посещали человеческие космические аппараты.

Осколок Луны или космический мусор?

У ученых много вопросов к этому маленькому спутнику. В частности, их интересует, является ли он монолитной скалой или просто кучей камней, удерживаемых вместе благодаря гравитации. Предварительные телескопические наблюдения дали ученым основания предположить, что Kamoʻoalewa может быть фрагментом нашей большой Луны, оторванным в результате мощного столкновения в далеком прошлом. Миссия "Тяньвэнь-2" должна подтвердить или опровергнуть эту теорию с помощью анализа образцов, которые зонд планирует собрать и доставить на Землю.

Необычная орбита астероида и нерешенные вопросы о его физических свойствах делают его убедительным кандидатом для ответа на фундаментальные вопросы о происхождении квазиспутников Земли,

– заявили разработчики миссии.

После завершения своей девятимесячной стоянки у Kamoʻoalewa космический аппарат сбросит капсулу с образцами на Землю во время пролета мимо нашей планеты.

Но на этом его миссия не закончится. "Тяньвэнь-2" продолжит свой путь к комете главного пояса 311P, которая находится за орбитой Марса. Эта комета известна своим необычным пылевым хвостом, состоящим из шести лучей, и ученые надеются разгадать тайну ее странной формы. Несмотря на сложность задачи, исследователи надеются, что данные с "Тяньвэнь-2" помогут лучше понять динамическую эволюцию объектов в нашей Солнечной системе.