Одно из самых больших сближений Земли с астероидом в истории наблюдений состоится 26 января

Уже сегодня, 26 января, астероид 2023 BU приблизится к Земле на очень малое расстояние. Астрономы говорят, что он пройдет даже поближе, чем некоторые спутники.

Астероид, получивший название 2023 BU, размером примерно с грузовик. По прогнозам, он никак не повлияет на нашу планету во время близкого пролета.

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Что известно

По словам ученого NASA, это будет "одно из самых больших сближений известного околоземного объекта, из когда-либо зарегистрированных".



На этом схематическом изображении можно увидеть траекторию движения астероида / Фото NASA/JPL-Caltech

Лаборатория реактивного движения NASA сообщила, что 2023 BU в ширину от 3,5 до 8,5 метров , что достаточно мало – даже если он и направится в атмосферу, то легко в ней сгорит.

, что достаточно мало – даже если он и направится в атмосферу, то легко в ней сгорит. Но агентство не ожидает, что 2023 BU врежется в планету. Астероид пройдет примерно в 3600 километрах над южным краем Южной Америки.

NASA смогло рассчитать положение и траекторию астероида посредством системы оценки опасности Near Earth Asteroid Scout. За ним наблюдали обсерватории по всей планете, что позволило создать надежные модели траектории и оценить потенциальную опасность.

2023 BU проходит ближе к нам, чем некоторые спутники, вращающиеся вокруг планеты, и земная гравитация изменяет траекторию движения астероида вокруг Солнца с круговой на более вытянутую.