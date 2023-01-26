Астероїд, який отримав назву 2023 BU, розміром приблизно з вантажівку. За прогнозами, він ніяк не вплине на нашу планету під час близького прольоту.

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Що відомо

За словами вченого NASA, це буде "одне з найбільших наближень відомого навколоземного об’єкта, з коли-небудь зареєстрованих".



На цьому схематичному зображенні можна побачити траєкторію руху астероїда / Фото NASA/JPL-Caltech

Лабораторія реактивного руху NASA повідомила, що 2023 BU має ширину від 3,5 до 8,5 метрів , що досить мало – навіть якщо він і буде спрямований в атмосферу, то легко в ній згорить.

, що досить мало – навіть якщо він і буде спрямований в атмосферу, то легко в ній згорить. Але агентство не очікує, що 2023 BU вріжеться в планету. Астероїд пройде приблизно за 3600 кілометрів над південним краєм Південної Америки.

NASA змогло розрахувати положення і траєкторію астероїда за допомогою системи оцінки небезпеки Near Earth Asteroid Scout. За ним спостерігали обсерваторії по всій планеті, що дозволило створити надійні моделі траєкторії та оцінити його потенційну небезпеку.

2023 BU проходить ближче до нас, ніж деякі супутники, що обертаються навколо планети, і земна гравітація змінює траєкторію руху астероїда навколо Сонця з кругової на більш витягнуту.

Хай там як, а людство тепер має значно менше приводів для хвилювання, адже не так давно вчені вперше в історії змінили орбіту космічного об'єкта в рамках місії DART. Науковці NASA спрямували до астероїда Діморфус апарат, який на величезній швидкості зіткнувся з ним і успішно змінив його траєкторію.