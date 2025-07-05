Астронавтка NASA сфотографировала редкую спрайтовую молнию: ученые до сих пор плохо изучили это явление

Астронавтка NASA Николь Айерс, находясь на борту Международной космической станции, зафиксировала редкое атмосферное явление - спрайтовую молнию. Это явление до сих пор плохо изучено.

Ученые более 30 лет пытаются узнать больше об этом явлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Live Science.

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Астронавтка NASA сфотографировала спрайтовую молнию

Снимок был сделан в момент, когда МКС пролетала над Северной Америкой на высоте примерно 400 километров.

"Просто. Вау. Когда мы пролетали над Мексикой и США этим утром, я поймала этот спрайт", – написала Айерс в соцсетях.

Это световое явление до сих пор плохо изучено несмотря на то, что ученые уже более 30 лет пытаются узнать о нем больше.

Мгновенные световые явления (Transient Luminous Events) – это яркие, кратковременные электрические вспышки в атмосфере, которые обычно возникают над сильными грозовыми облаками. Самыми известными среди них являются спрайты – красноватые молнии, вспыхивающие на высоте около 80 километров.

Иногда эти молнии называют медузами из-за характерной формы, похожей на медуз со световыми щупальцами. Цвет таких явлений, как объясняют в NASA, вызван взаимодействием электрических разрядов с азотом в верхней атмосфере.

Международная космическая станция дает астронавтам уникальные возможности для визуального наблюдения чрезвычайно редких атмосферных феноменов.

Мы имеем прекрасный вид над облаками, поэтому ученые могут использовать эти снимки, чтобы лучше понять формирование, характеристики и связь между мгновенными световыми явлениями и грозами,

– написала Николь Айерс.

Первое достоверное фото спрайтов было сделано в 1989 году. Подобные структуры также фиксировались в атмосфере Юпитера. Исследователи не исключают, что аналогичные явления могут возникать и на других планетах, в частности Сатурне и Венере.