Легендарная астронавтка прекращает космическую карьеру, но не уходит из NASA

Астронавтка Кристина Кох, совершившая облет Луны в составе экипажа миссии "Артемис-2", завершает карьеру активных космических полетов. Она переходит на руководящую должность в агентстве NASA, где сосредоточится на решении сложных инженерных задач.

Новое назначение и завершение карьеры активных полетов

Как сообщило космическое агентство в своем официальном заявлении, с 1 ноября специалистка миссии Artemis 2 Кристина Кох официально займет должность исполняющей обязанности заместителя главного инженера NASA. Это назначение переводит ее в статус астронавта-управленца, что автоматически исключает возможность участия в будущих космических миссиях.

На этой должности Кох сменит Кэтрин Ван Хузер, которая уходит на пенсию 21 октября после более чем 35 лет работы в космическом агентстве. В новом статусе Кристина Кох будет помогать руководить инженерным сообществом NASA, отвечать за технический надзор, готовность миссий и стандарты качества во всех проектах и программах.

Для этой роли Кох имеет идеальный опыт: она получила степени бакалавра по электротехнике и физике, а также степень магистра по электротехнике. Свою карьеру в агентстве она начала в качестве инженера-электрика в Центре космических полетов имени Годдарда в Мэриленде. В 2013 году ее отобрали в качестве кандидатки в астронавты.

Кристина видела инженерную работу NASA с обеих сторон: разрабатывала сложные системы на Земле и доверяла им свою жизнь в космосе,

– прокомментировал руководитель NASA Джаред Айзекман.

За плечами исследовательницы немалый опыт и уникальные достижения. Помимо полета Artemis 2, она провела 328 дней на борту Международной космической станции в ходе экспедиции, начавшейся в марте 2019 года. Это самый длительный одиночный космический полет среди женщин в истории. Во время этой же миссии Кох вместе с коллегой Джессикой Мейр совершила первые три выхода в открытый космос исключительно женским составом.

После того как она провела почти год на Международной космической станции и помогла вернуть Америку к полетам вокруг Луны в рамках миссии "Артемис-2", она привносит в эту роль уникальное сочетание технической экспертизы, практического опыта и взвешенности,

– добавил глава агентства.

Судьба остальных членов экипажа "Артемида-2"

Интересно, что ни один из остальных трех участников исторического лунного экипажа также не планирует новых стартов в ближайшее время. Командир миссии Рид Вайзман и пилот Виктор Гловер в прошлом месяце перешли в статус астронавтов-эмеритов, как сообщили в отдельном заявлении NASA.

Эмерит – это почетное звание или статус отставного сотрудника, преимущественно ученого, преподавателя, священнослужителя или военного, который освобожден от регулярных повседневных обязанностей в связи с преклонным возрастом или выслугой лет, но все еще может руководить научными исследованиями или выступать в качестве советника.

Статус эмерита предполагает планирование, наставничество и консультирование без новых полетов. Кроме того, Гловер перешел на постоянную работу в Калифорнийский политехнический государственный университет в Сан-Луис-Обиспо.

Четвертый участник команды, специалист миссии от Канадского космического агентства Джереми Хансен, еще в июле сообщил о намерении вернуться на службу в Королевские военно-воздушные силы Канады в качестве резервиста в звании полковника. Официально этот переход также был завершен в прошлом месяце.

Планы на будущее программы Artemis

Миссия Artemis 2 отправила четырех астронавтов в десятидневное путешествие вокруг Луны на корабле Orion. Это был первый пилотируемый полет в рамках масштабной программы "Артемида" и первый выход людей за пределы низкой околоземной орбиты со времен завершения миссии "Аполлон-17" в 1972 году.

Следующим шагом станет миссия "Артемида-3", запланированная на 2027 год. В рамках этого запуска будут проведены испытания стыковки на низкой околоземной орбите. Экипаж уже сформирован: в него вошли астронавты NASA Рэнди Брезник (командир), Андре Дуглас и Фрэнк Рубио (специалисты миссии), а также пилот Лука Пармитано из Европейского космического агентства.

Полноценную высадку астронавтов у южного полюса Луны планируют осуществить уже в рамках миссии Artemis 4 в 2028 году, что откроет путь к строительству постоянной лунной базы и будущим полетам на Марс.