Нове призначення та завершення кар'єри активних польотів

Як повідомило космічне агентство у своїй офіційній заяві, з 1 листопада спеціалістка місії Artemis 2 Крістіна Кох офіційно обійме посаду виконувачки обов'язків заступника головного інженера NASA. Це призначення переводить її у статус астронавта-управлінця, що автоматично виключає можливість участі в майбутніх космічних місіях.

На цій посаді Кох змінить Кетрін Ван Хузер, яка виходить на пенсію 21 жовтня після понад 35 років роботи в космічному агентстві. У новому статусі Крістіна Кох допомагатиме керувати інженерною спільнотою NASA, відповідатиме за технічний нагляд, готовність місій і стандарти якості в усіх проєктах і програмах.

Для цієї ролі Кох має ідеальний бекграунд: вона здобула ступені бакалавра з електротехніки та фізики, а також ступінь магістра з електротехніки. Свою кар'єру в агентстві вона розпочала як інженер-електрик у Центрі космічних польотів імені Годдарда в Меріленді. Кандидаткою в астронавти її відібрали у 2013 році.

Крістіна бачила інженерію NASA з обох боків: розробляла складні системи на Землі та довіряла їм своє життя у космосі,

– прокоментував керівник NASA Джаред Айзекман.

За плечима дослідниці чималий досвід та унікальні досягнення. Окрім польоту Artemis 2, вона провела 328 днів на борту Міжнародної космічної станції під час експедиції, що розпочалася в березні 2019 року. Це найдовший одиночний космічний політ серед жінок в історії. Під час цієї ж місії Кох разом із колегою Джессікою Меїр здійснила перші три виходи у відкритий космос виключно жіночим складом.

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Після того, як вона провела майже рік на Міжнародній космічній станції та допомогла повернути Америку до польотів навколо Місяця на Artemis 2, вона привносить у цю роль надзвичайне поєднання технічної експертизи, практичного досвіду та зваженості,

– додав керівник агентства.

Доля решти екіпажу Artemis 2

Цікаво, що жоден з інших трьох учасників історичного місячного екіпажу теж не планує нових стартів найближчим часом. Командир місії Рід Вайзман і пілот Віктор Гловер минулого місяця перейшли в статус астронавтів-емеритів, як повідомили в окремій заяві NASA.

Емерит – це почесне звання або статус відставного працівника, переважно науковця, викладача, священнослужителя чи військового, який звільнений від регулярних щоденних обов'язків у зв'язку з похилим віком чи вислугою років, але все ще може керувати науковими дослідженнями чи бути радником.

Статус емерита передбачає планування, наставництво та консультування без нових польотів. Крім того, Гловер перейшов на постійну роботу до Каліфорнійського політехнічного державного університету в Сан-Луїс-Обіспо.

Четвертий учасник команди, спеціаліст місії від Канадського космічного агентства Джеремі Гансен, ще в липні повідомив про намір повернутися на службу в Королівські військово-повітряні сили Канади як резервіст у званні полковника. Офіційно цей перехід також завершили минулого місяця.

Плани на майбутнє програми Artemis

Місія Artemis 2 відправила чотирьох астронавтів у десятиденну подорож навколо Місяця на кораблі Orion. Це був перший пілотований політ масштабної програми Artemis і перший вихід людей за межі низької навколоземної орбіти з часів завершення місії Apollo 17 у 1972 році.

Наступним кроком стане місія Artemis 3, запланована на 2027 рік. У межах цього старту проведуть випробування стикування на низькій навколоземній орбіті. Екіпаж уже сформували: до нього увійшли астронавти NASA Ренді Брезнік (командир), Андре Дуглас і Френк Рубіо (спеціалісти місії), а також пілот Лука Пармітано з Європейського космічного агентства.

Повноцінне висадження астронавтів біля південного полюса Місяця планують реалізувати вже в місії Artemis 4 у 2028 році, що відкриє шлях до побудови постійної місячної бази та майбутніх польотів на Марс.