"Еще ценнее, чем казалось": экипаж Artemis 2 поделился впечатлениями после облета Луны
- Экипаж Artemis 2 поделился впечатлениями от полета после облета Луны, отмечая особый "эффект обзора" при созерцании Земли из глубокого космоса.
- Астронавты, такие как Кристина Кох, отметили красоту и особенность Земли на фоне темноты космоса, а Виктор Гловер подчеркнул, что каждый этап миссии был неожиданностью.
После исторического облета Луны экипаж миссии Artemis 2 пообщался с астронавтами на МКС. Они рассказали, как меняется восприятие Земли, когда смотришь на нее из глубокого космоса, и что больше всего поразило во время полета.
После облета Луны экипаж миссии Artemis 2 вышел на связь с коллегами с Международной Космической Станции. Разговор длился около 15 минут и стал первым после одного из ключевых этапов миссии – полета вокруг спутника Земли, пишет Space.com.
Что чувствуют астронавты, глядя на Землю из-за пределов Луны?
Один из главных вопросов прозвучал от астронавтки Джессики Мейр, которая хорошо знает свою коллегу Кристину Кох. Вместе они в 2020 году осуществили первый в истории полностью женский выход в открытый космос. На этот раз Меир поинтересовалась, как изменилось восприятие Земли во время полета значительно дальше, чем орбита МКС.
Речь шла о так называемом "эффекте обзора" – психологический эффект, который переживают астронавты, когда видят Землю из космоса как хрупкую и одинокую планету среди безграничной темноты.
Кох призналась, что ей не хватает видов, открывающихся с МКС, где можно рассмотреть конкретные места на планете, даже собственный дом. Но опыт глубокого космоса оказался совсем другим.
Когда я оглянулась на Землю, для меня изменилось то, что я заметила не только ее красоту, но и то, сколько темноты ее окружало, и как это делало ее еще более особенной,
– сказала Кох.
Астронавтка отметила, что такой взгляд подчеркивает общность всего человечества. Люди живут на одной планете, имеют одинаковые базовые условия существования и много общего в том, как они любят и взаимодействуют. И это особенно чувствуется, когда видишь, насколько Земля одинока в космосе.
У разговоре также приняли участие другие члены экипажа Artemis 2: Рид Вайзман, Виктор Гловер и канадский астронавт Джереми Генсен.
Со стороны МКС к разговору присоединились также астронавты Крис Уильямс, Джек Готвей и представительница Европейского космического агентства Sophie Софи Адено.
Один из вопросов касался того, что больше всего удивило экипаж во время миссии. Отвечая, Гловер признал, что сложно выделить что-то одно – фактически каждый этап полета стал неожиданностью.
В частности, он вспомнил запуск 1 апреля с помощью ракеты Space Launch System, маневры на орбите Земли и сам перелет к Луне. По его словам, все путешествие от начала до облета спутника оказалось увлекательным и насыщенным новыми впечатлениями.
Хронология полета Artemis 2
1 апреля – запуск миссии. Ракета Space Launch System успешно стартовала с космодрома Кеннеди. Это первый пилотируемый полет программы Artemis после эпохи Apollo.
2 апреля – курс на Луну. После импульса Orion покинул орбиту Земли и отправился в направлении Луны.
3 – 5 апреля – полет в глубоком космосе. Экипаж выполнял коррекции траектории, тестировал системы жизнеобеспечения и связи. Миссия удалилась от Земли на рекордную для пилотируемых полетов дистанцию.
6 апреля – облет Луны. Корабль совершил исторический пролет мимо Луны, во время которого астронавты наблюдали ее обратную сторону и проводили съемку.
7 апреля – начало возвращения на Землю. После использования гравитации Луны Orion изменил траекторию и взял курс обратно к Земле.