Они увидели Землю такой, какой ее еще никто не видел: что рассказали астронавты Artemis 2

Экипаж миссии Artemis 2 завершил исторический облет Луны и вернулся на Землю. После приводнения у побережья Калифорнии астронавты прибыли в Хьюстон, где впервые публично поделились впечатлениями от полета, который стал для них уникальным опытом.

Об этом сообщает Space.com.

Экипаж миссии Artemis 2 завершил 10-дневное путешествие вокруг Луны и вернулся домой. После приводнения 10 апреля у побережья Сан-Диего их доставили в Хьюстон, где они приземлились на базе Ellington Field недалеко от Космического центра имени Джонсона.

Эта миссия стала первым пилотируемым путешествием к Луне за более чем полвека. Корабль Orion вывел астронавтов на рекордное расстояние от Земли, а сам полет состоял не только из облета спутника, но и из длительного перелета между Землей и Луной.

После возвращения экипаж сначала встретился с семьями, а затем вышел к публике – коллег, журналистов и близких. Их встретили аплодисментами, после чего астронавты поделились эмоциями, которые еще не успели полностью осмыслить.

Что почувствовали астронавты после возвращения?

Командир миссии Рид Уайзман отметил, что пережитое навсегда останется самым особенным моментом в его жизни. По его словам, пребывания на расстоянии более 160 тысяч километров от Земли меняет восприятие: перед стартом это кажется вершиной мечты, но в космосе больше всего хочется вернуться домой к близким. Он также отметил, что опыт еще сложно полностью осознать.

Когда ты находишься за более 200 000 миль от дома – перед стартом это кажется самой прекрасной мечтой на Земле. А когда ты уже там, то просто хочешь вернуться к своим родным и друзьям,

– сказал Вайзман.

Виктор Гловер признал, что описать пережитое словами почти невозможно. Больше всего его поразила не только сама миссия, но и ощущение благодарности – за возможность увидеть космос, выполнить задание и провести это время вместе с командой.

Даже больше моей попытки описать то, через что мы прошли, есть благодарность за то, что мы увидели, сделали и что я был вместе с теми, с кем был,

– сказал Гловер.

Кристина Кох обратила внимание на особую связь между членами экипажа. Она описала разницу между просто командой и экипажем как группой людей, которые постоянно действуют вместе, поддерживают друг друга и разделяют общую цель. По ее словам, во время полета их объединяли не только работа, но и глубокое взаимопонимание.

Экипаж – это... группа, которая всегда вместе, несмотря ни на что, которая каждую минуту гребет в унисон, имея общую цель, которая готова молча жертвовать ради друг друга, которая проявляет великодушие и требует ответственности. У экипажа общие заботы и потребности, и экипаж неразрывно, прекрасно и добросовестно связан между собой,

– сказала Кох.

Отдельно она вспомнила впечатления от вида Земли. Планета, по ее словам, выглядела маленькой и уязвимой, будто "спасательная лодка", висящая в безграничной темноте космоса. Именно это осознание стало одним из самых сильных моментов миссии.

Джереми Хансен добавил к выступлению немного юмора, отметив, что после такого опыта сложно подобрать слова. Он пошутил о тесных условиях на борту Orion, внутреннее пространство которого можно сравнить с двумя минивэнами.

Ну, это было тяжело (имея в виду эмоции). А это только добавляет напряжения. Сейчас я нахожусь дальше всех от Рида за последнее время,

– пошутил Хансен, взглянув через сцену на Уайзмена.

В то же время он отметил высокий уровень подготовки экипажа и поддержки со стороны NASA и Канадского космического агентства, который, по его словам, трудно переоценить.

Миссия Artemis 2 стала не только техническим достижением, но и важным человеческим опытом. Она показала, как выглядит Земля из глубокого космоса и насколько сильно этот взгляд влияет на тех, кто его увидел.