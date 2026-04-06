"Это невероятно": экипаж Artemis 2 показал, какой на самом деле является Луна вблизи

Экипаж миссии Artemis 2 впервые за более чем полвека увидел Луну с близкого расстояния еще до основного облета. Астронавты делятся эмоциями и научными наблюдениями, которые уже вызвали восхищение у исследователей NASA.

Астронавты миссии Artemis 2 уже подлетели достаточно близко к Луне, чтобы иметь возможность увидеть ее так, как никто больше не видел в течение более 50 лет, сообщает Space.com.

Что именно увидели астронавты у Луны?

Их впечатления трудно описать сдержанно. По словам участницы полета Кристины Кох, увиденное кардинально отличается от привычного вида спутника с Земли: Луна выглядит совсем иначе, значительно детальнее и объемнее.

Командир миссии Рид Вайсман, который имеет опыт работы на Международной космической станции, также не скрывал восторга. Вместе с Виктором Гловером и Джереми Гансеном они стали первыми людьми за более чем 50 лет, которые смогли наблюдать Луну с такого близкого расстояния.

Экипаж активно передавал на Землю не только эмоции, но и детальные наблюдения. Астронавты смогли рассмотреть кратеры Тихо, Коперник, Райнер, а также большие базальтовые равнины – так называемые "моря". Для лучшего обзора они даже выключили свет в кабине корабля Orion.

Особое внимание уделили бассейну Ориентале – одному из крупнейших кратеров на обратной стороне Луны. По словам Вайсмана, его можно было четко увидеть даже невооруженным глазом, что стало приятной неожиданностью для команды.

Кристина Кох также описала наблюдение за терминатором – линией, разделяющей день и ночь на Луне. Сначала экипаж не мог ее разглядеть из-за яркости поверхности, однако впоследствии рельеф вдоль этой границы стал заметным и поразил астронавтов своей детализацией.

Важная миссия Artemis 2

У NASA отмечают, что подобные наблюдения имеют большое научное значение. Команда исследователей заранее готовила астронавтов к этой миссии – их учили определять ключевые объекты и правильно передавать данные. По словам представительницы научной группы Дженнифер Геллман, уровень и точность полученной информации уже превзошли ожидания.

Миссия Artemis 2 стартовала 1 апреля и должна совершить полноценный облет Луны 6 апреля (в Украине будет 7 апреля). Сам пролет продлится около семи часов и станет одним из ключевых этапов возвращения человечества к пилотируемым полетам за пределы околоземной орбиты.

