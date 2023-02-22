Северные сияния на спутниках Юпитера могут быть сильнее и ярче, чем земные

Земная атмосфера – не единственная, способная создавать впечатляющие вспышки сияний. Астрономы наблюдали их также на четырех крупнейших спутниках Юпитера: Ио, Европе, Ганимеде и Каллисто.

Хотя астрономы и раньше знали о полярных сияниях на спутниках Юпитера, солнечный свет, отражавшийся от их поверхностей, перекрывал их свечение. Теперь, в новой паре исследований, опубликованных в журнале Planetary Science Journal, астрономам удалось избежать Солнца, используя тень Юпитера.

Интересно Метеорит взорвался в небе Техаса, вызвав бешеный грохот и разбросав вокруг обломки.

Что об этом известно

Эти наблюдения сложны, поскольку в тени Юпитера спутники почти невидимы. Свет, излучаемый их слабыми полярными сияниями, является единственным подтверждением того, что мы даже навели телескоп в правильное место,

– отметила в пресс-релизе ведущий автор обоих исследований Кэтрин де Клер, планетолог из Калифорнийского технологического института.

Как и земные, полярные сияния на этих спутниках образуются преимущественно из кислорода, подвергнутого действию солнечных частиц, но они почти в 15 раз ярче и окрашены в более насыщенный красный цвет из-за разреженной атмосферы спутников.

На Европе и Ганимеде полярные сияния появляются также в инфракрасном спектре, что, по словам астрономов, является первым случаем наблюдения такого явления в атмосфере внеземных объектов.

Между тем на нестабильном Ио вулканическая активность выбрасывает в атмосферу шлейфы пепла, содержащие соли, такие как хлорид натрия и хлорид калия. Когда эти соли попадают под напряжение, они создают более мягкое желто-оранжевое сияние, редко встречающееся на Земле.

Но астрономы наблюдали за полярными сияниями не только ради зрелища. Они также искали следы воды в атмосфере. К сожалению, признаков ее наличия было мало. Научное сообщество разделилось во мнениях относительно того, содержат ли несколько галилеевских спутников океаны воды под своими замерзшими поверхностями.

В общем, хотя наличие воды остается неопределенным, эти недавние исследования дали редкое представление о составе атмосферы спутников Юпитера.