Поисковая группа нашла метеорит, разразившийся в небе между Англией и Францией

Небольшой метеорит, упавший во Франции в начале этой недели, уже найден! Группа из 13 человек прочесала территорию его вероятного приземления и сделала фото с космическим камнем.

Начальный размер метеорита составил около метра. После сгорания в атмосфере он уменьшился до нескольких сантиметров.

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Что известно

Метеорит под названием 2023CX1 (первоначальное название Sar2667) обнаружили за семь часов до входа в атмосферу. И это всего третий случай в истории, когда падение метеорита предусмотрели, наблюдали еще в космосе, сняли как он горел в атмосфере, а затем и нашли.

Находку совершили в департаменте Приморская Сена на северо-западе Франции (регион Нормандия). Наткнулась на него 18-летняя студентка Лоис Леблан, участвовавшая в полевой поисковой группе.

Вес найденного фрагмента составляет всего 100 граммов .

. Летел метеорит прямо над проливом Ла-Манш и ученым очень повезло, что хотя бы часть его попала на сушу.

Держат метеорит в фольге, чтобы не запачкать его земными органическими веществами еще больше.



Метеорит 2023CX1 (Sar2667) / Фото vigie-ciel.org

Что будет с найденным фрагментом, пока неизвестно. Однако Vigie Ciel (организация, занимающаяся отслеживанием упавших на землю во Франции метеоритов) планирует организовать дополнительные команды для поиска других частей 2023 CX1, которые, возможно, также приземлились во Франции.