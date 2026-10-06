Впервые обнаружена планета, которая образовалась уже после смерти своей звезды

Астрономы впервые обнаружили в космосе планету второго поколения, которая сформировалась вокруг белого карлика уже после смерти звезды. Этот удивительный мир поднялся буквально из пепла звездной системы, но сейчас материнское светило постепенно уничтожает его.

Родившаяся из пепла

Ученые провели анализ химического состава атмосферы белого карлика HS 0209+0832 и обнаружили там аномально высокую концентрацию тяжелых элементов, в частности цинка и меди. Обычно при превращении из красного гиганта в белого карлика подобные вещества выбрасываются в космос, однако наблюдения показали, что они откуда-то возвращаются и вновь оказываются в атмосфере мертвой звезды.

Исследователи полагают, что элементы поступают с соседней планеты, которая родилась уже после сброса оболочки звезды, но теперь буквально уничтожается белым карликом. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Nature Astronomy.

Это совершенно новый тип планеты, который не похож ни на что в Солнечной системе или во всей известной Вселенной,

– прокомментировал руководитель исследования из Университета Ворвика Джейми Уильямс.

Астрофизики установили, что обнаруженное космическое тело вращается вокруг белого карлика менее чем за 5 дней. Звезда с массой от 0,5 до 1,4 массы Солнца после исчерпания водорода расширилась до красного гиганта, а затем сбросила внешние оболочки и сжалась до размеров Земли.

Именно во время фазы красного гиганта благодаря так называемому s-процессу образовались тяжелые элементы, в частности цинк, медь и ниобий. В атмосфере белого карлика концентрация ниобия оказалась в 1000 раз выше, чем у нашего Солнца. Это стало главным доказательством того, что планета зародилась из обломков диска уже после звездного взрыва.

Несмотря на то, что существует альтернативная гипотеза о загрязнении первичной планеты тяжелыми элементами с последующим сдвигом орбиты, ученые считают сценарий рождения планеты-феникса гораздо более вероятным.

Если мы обнаружили одну планету второго поколения у белого карлика, то вполне возможно, что мы сможем найти еще очень много таких миров,

– добавил Джейми Уильямс.

Взгляд в далекое будущее Солнечной системы

Это открытие позволяет по-новому взглянуть на будущее нашей собственной планетной системы. По словам исследователей, белые карлики – очень распространенные объекты во Вселенной. Исследовательская группа уже получила наблюдательное время на космическом телескопе "Хаббл", чтобы продолжить поиск подобных объектов.

Ученые предполагают, что в очень далеком будущем, когда наше Солнце превратится в белого карлика, вокруг него также может сформироваться новая планета второго поколения, когда нынешних планет уже не будет.