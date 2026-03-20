В космосе обнаружили загадочный сигнал происхождение которого не могут объяснить

Астрономы зафиксировали необычный радиосигнал из космоса, который повторяется раз в 36 минут. Источник излучения ведет себя нетипично и не имеет видимого аналога, поэтому ученые предполагают, что это может быть редкая двойная звездная система или даже новый тип космического объекта.

Что известно о загадочном сигнале?

Австралийские исследователи, которые работают с радиотелескопом Australian SKA Pathfinder (ASKAP), сообщили об открытии необычного транзитного радиоисточника с длинным периодом активности, сообщает Daily Galaxy.

Обнаруженный объект, названный ASKAP J1424, может изменить представление о поведении звездных систем с мощными магнитными полями.

Открытие было сделано в рамках масштабного научного проекта Evolutionary Map of the Universe (EMU). Эта программа использует широкое поле обзора телескопа ASKAP для больших радиообзоров неба. Благодаря высокой частоте наблюдений и длительным сеансам исследователи могут находить транзитные радиоисточники – кратковременные сигналы, которые ранее было сложно зафиксировать с такой детализацией.

Результаты наблюдений обнародовали на сервере предыдущих научных публикаций arXiv.

Что ученым известно о странном сигнале?

ASKAP J1424 относится к так называемым долгопериодическим радиотранзиентам – объектов с длительными циклами вращения и интенсивными магнитными полями. По словам ученых, сигнал обнаружили во время специального поиска круговой поляризации в рамках десятичасового наблюдения, проведенного 9 января 2025 года.

Наибольшее удивление вызвали свойства сигнала. Период импульса составляет примерно 36 минут (2147,27 секунды), а сама форма излучения оставалась чрезвычайно стабильной в течение восьми дней подряд.

Такое постоянство является редкостью среди известных длиннопериодических транзиентов. Кроме того, излучение было полностью поляризованным – в течение импульса оно менялось от эллиптической до полностью линейной поляризации. Подобное поведение может свидетельствовать о существовании ранее неизвестного типа звездных объектов.

Откуда взялся этот сигнал?

Несмотря на тщательные поиски, астрономам не удалось найти оптический или инфракрасный аналог этого источника. Отсутствие дополнительных сигналов затрудняет определение природы ASKAP J1424. Одной из рабочих гипотез является двойная система с белым карликом.

В таких системах активность может быть вызвана взаимодействием магнитного поля карлика с магнитным ветром звезды-компаньона.

И хотя пока происхождение сигнала неизвестно – исследователи отмечают дальнейшие поиски и изучение полученных данных. В частности, в рамках второй фазы галактического обзора Variables And Slow Transients (VAST) планируют выяснить, имеет ли источник периодическую активность, или его сигнал был вызван разовым или случайным событием – например, аккрецией плазмы от соседней звезды.

Будущие наблюдения могут существенно расширить знания об экстремальных звездных системах с сильными магнитными полями. Если ASKAP J1424 окажется представителем нового класса космических объектов, это открытие способно повлиять на современные теории об эволюции и поведении звездных систем.