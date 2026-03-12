Гамма-вспышки считаются самыми яркими и самыми энергетическими взрывами во Вселенной. Обычно их связывают с гибелью массивных звезд, которые в конце жизни взрываются сверхновыми. Однако новое исследование показало: подобные события могут происходить даже в крошечных галактиках, если там возникают сверхплотные звездные объекты, рассказывает Gizmodo.

Почему взрыв стал неожиданностью для ученых?

В 2023 году команда астрономов, используя рентгеновскую обсерваторию NASA Chandra и космический телескоп Hubble, обнаружила необычную короткую гамма-вспышку. Ее источником, по расчетам, стало столкновение двух нейтронных звезд.

Вот как происходит столкновение нейтронных звезд – смотрите видео:

Дальнейшие наблюдения позволили приблизительно определить место происхождения сигнала – отдаленную галактику за несколько миллиардов световых лет от Земли.

Ученых удивило то, что эта галактика оказалась слишком маленькой для столь мощного космического явления. Результаты исследования опубликовали в журнале The Astrophysical Journal Letters.

По словам руководителя работы Симоне Дикиари из Университета Пенсильвании, находка может помочь решить сразу две важные загадки астрофизики, говорится в заявлении NASA.

Первая связана с так называемыми "блуждающими" гамма-вспышками – сигналами, которые не возникают в центральных регионах галактик, где активно формируются звезды, или вообще не имеют очевидного "домашнего" светила.

Вспышка под названием GRB 230906A настолько яркая, что фактически затмевает свою галактику-хозяина. Из-за этого наземные обсерватории могут просто не замечать слабые и компактные галактики, в которых она происходит.

Область сфотографирована обсерваториями / Изображение NASA

Именно поэтому точное определение координат источника в рентгеновском диапазоне имеет решающее значение для поиска таких галактик. Исследователи также рассматривали вариант, что галактика просто находится очень далеко и поэтому кажется малой, но назвали это менее вероятным объяснением.

Во время анализа астрономы обнаружили еще одну интересную деталь – мощный газовый поток, вытекающий из галактики. Его длина примерно в шесть раз превышает ширину всего Млечного Пути. Так называемый "приливной хвост" сформировался, вероятно, из-за гравитационных взаимодействий и столкновений галактик, которые длились сотни миллионов лет.

Взрыв, как предполагают ученые, произошел именно в одном из таких газовых потоков. Это может означать, что он возник в крошечной карликовой галактике, сформированной из материала, оторванного во время космического столкновения.

Вторая загадка касается появления тяжелых элементов в звездах, расположенных далеко от центров галактик. Элементы вроде железа образуются во время термоядерных реакций в массивных звездах. Когда такие звезды взрываются как сверхновые, они могут оставлять после себя нейтронные звезды – сверхплотные объекты с ядром значительно меньшей массы, чем у Солнца.

Именно нейтронные звезды считаются одним из главных источников еще более тяжелых элементов – например, золота или урана. События вроде GRB 230906A способны разбросать эти вещества в отдалённые районы галактик. В будущем они могут стать строительным материалом для новых звезд и планет.

Старший автор исследования Джейн Чарлтон отметила в публикации Penn State Univercity, что такие взрывы позволяют увидеть, как разрушение может способствовать созданию нового. По ее словам, тяжелые элементы в человеческом теле сформировались благодаря тысячам звезд, которые существовали в нашей галактике миллиарды лет назад и завершили свой жизненный цикл.

Ученые предполагают, что подобные процессы могут происходить и в будущем Млечного Пути. Через примерно 4 – 5 миллиардов лет он должен столкнуться с соседней галактикой Андромеды. В результате могут образоваться новые приливные хвосты, которые будут обогащать Вселенную тяжелыми элементами.