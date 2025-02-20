ASUS предлагает бесплатное техобслуживание ноутбуков для новых зарегистрированных пользователей

Регулярный уход за ноутбуком помогает избежать неисправностей и продлить срок его службы. Особенно следует следить за техническим состоянием устройства, если активно пользуетесь им ежедневно.

Поэтому компания ASUS, лидер в разработке высококачественных ноутбуков, объявляет о начале новой акции "Дарим ТО, чтобы твой ноут не устал" для украинских пользователей ноутбуков ASUS, отмечает 24 Канал.

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"Мы заботимся о наших пользователях и хотим, чтобы они всегда могли рассчитывать на наши устройства. В то же время накопление внешних эксплуатационных факторов, таких как пыль, загрязнения, шерсть домашних любимцев, может повлиять на стабильность работы устройства и вызвать его преждевременный износ", – отмечают в компании.



Акция "Дарим ТО, чтобы твой ноут не устал" / Фото ASUS

Техническое обслуживание, которое состоит из комплекса профилактических мероприятий, поможет не только восстановить техническое состояние ноутбука до практически нового, но и обеспечить его дальнейшую стабильную работу.

Ноутбуки ASUS известны своей надежностью, производительностью и инновационностью. Компания понимает, насколько важно для клиентов иметь устройство, которое работает стабильно и бесперебойно. Однако условия эксплуатации гаджета не всегда бывают идеальными. Именно поэтому, в дополнение к услугам по гарантийному обслуживанию, ASUS запускают акцию по бесплатному техническому обслуживанию, чтобы ноутбуки пользователей всегда работали на полную мощность и продолжали радовать своей производительностью.



Компания заботится о ноутбуках своих клиентов / Фото ASUS

Акция "Дарим ТО, чтобы твой ноут не устал" предоставляет новым зарегистрированным пользователям ноутбуков ASUS линейки Zenbook и ноутбуков бренда ROG возможность бесплатно пройти комплексное техническое обслуживание своих устройств. Подробнее об условиях для участия в акции:

к акции могут присоединиться новые пользователи, которые создали учетную запись на вебсайте ASUS с 15.02.2025 по 31.03.2025;

акция распространяется на ноутбуки ASUS Zenbook и ROG, купленные в период с 01.09.2024 по 31.03.2025, которые ранее не были зарегистрированы в учетной записи пользователя на официальном сайте ASUS;

после создания учетной записи пользователю необходимо пройти короткий опрос и зарегистрировать в своей учетной записи серийный номер ноутбука, соответствующий условиям акции.

Услуга ТО ноутбука может включать:

удаление пыли и загрязнений, кроме тех, возникших вследствие нарушения Правил эксплуатации, например, вследствие попадания жидкости;

профилактику системы охлаждения (чистка радиатора, вентилятора, тепловыводящих каналов);

замену расходных материалов системы охлаждения (термопасты, термопрокладки, жидкого металла).

Чтобы получить услугу технического обслуживания, необходимо:

оформить запись на ТО через колл-центр ASUS до 31.12.2025 года;

после успешного оформления записи на ТО передать ноутбук в авторизованный сервисный центр ASUS лично или с бесплатной доставкой и возвратом через программу Pick-up & Return;

получить ноутбук, который прошел ТО.

Подробные условия акции доступны для ознакомления по ссылке.

Оставайтесь с ASUS – мы всегда рядом, чтобы обеспечить технику наилучшим обслуживанием!,

– подчеркивает производитель.