Тож компанія ASUS, лідер у розробці високоякісних ноутбуків, оголошує про початок нової акції "Даруємо ТО, щоб твій ноут не втомився" для українських користувачів ноутбуків ASUS, зазначає 24 Канал.

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"Ми дбаємо про наших користувачів і хочемо, щоб вони завжди могли розраховувати на наші пристрої. Водночас накопичення зовнішніх експлуатаційних факторів, таких як пил, забруднення, шерсть домашніх улюбленців, може вплинути на стабільність роботи пристрою та спричинити його передчасний знос", – зауважують у компанії.



Акція "Даруємо ТО, щоб твій ноут не втомився" / Фото ASUS

Технічне обслуговування, яке складається з комплексу профілактичних заходів, допоможе не тільки відновити технічний стан ноутбука до практично нового, але й забезпечити його подальшу стабільну роботу.

Ноутбуки ASUS відомі своєю надійністю, продуктивністю та інноваційністю. Компанія розуміє, наскільки важливим є для клієнтів мати пристрій, який працює стабільно й безперебійно. Проте умови експлуатації гаджета не завжди бувають ідеальними. Саме тому, на додаток до послуг з гарантійного обслуговування, ASUS запускають акцію з безкоштовного технічного обслуговування, щоб ноутбуки користувачів завжди працювали на повну потужність і продовжували радувати своєю продуктивністю.



Компанія піклується про ноутбуки своїх клієнтів / Фото ASUS

Акція "Даруємо ТО, щоб твій ноут не втомився" надає новим зареєстрованим користувачам ноутбуків ASUS лінійки Zenbook і ноутбуків бренду ROG можливість безкоштовно пройти комплексне технічне обслуговування своїх пристроїв. Детальніше про умови для участі в акції:

до акції можуть долучитися нові користувачі, які створили обліковий запис на вебсайті ASUS з 15.02.2025 по 31.03.2025;

акція розповсюджується на ноутбуки ASUS Zenbook і ROG, куплені в період з 01.09.2024 по 31.03.2025, які раніше не були зареєстровані в обліковому записі користувача на офіційному сайті ASUS;

після створення облікового запису користувачу необхідно пройти коротке опитування й зареєструвати у своєму обліковому записі серійний номер ноутбука, що відповідає умовам акції.

Послуга ТО ноутбука може включати:

видалення пилу та забруднень, окрім тих, що виникли внаслідок порушення Правил експлуатації, наприклад, внаслідок потрапляння рідини;

профілактику системи охолодження (чищення радіатора, вентилятора, тепловивідних каналів);

заміну витратних матеріалів системи охолодження (термопасти, термопрокладки, рідкого металу).

Щоб отримати послугу технічного обслуговування, необхідно:

оформити запис на ТО через кол-центр ASUS до 31.12.2025 року;

після успішного оформлення запису на ТО передати ноутбук в авторизований сервісний центр ASUS особисто або з безкоштовною доставкою і поверненням через програму Pick-up & Return;

отримати ноутбук, який пройшов ТО.

Детальні умови акції доступні для ознайомлення за посиланням.

Залишайтеся з ASUS – ми завжди поруч, щоб забезпечити техніку найкращим обслуговуванням!,

– підкреслює виробник.