Польский миллиардер профинансирует 14 ядерных реакторов в Британии: как это изменит энергорынок

Масштабные инвестиции в энергетику часто становятся толчком к технологическим изменениям в целых странах. Проект, о котором объявили на днях, обещает не только новые мощности, но и изменение подхода к строительству атомных станций, где частный капитал берет на себя главную роль в обеспечении энергетической устойчивости.

Ядерное будущее в частных руках

Британский энергетический сектор готовится к масштабным преобразованиям благодаря инициативе польского промышленника и бывшего гонщика Михала Соловова. Консорциум SGE SMR, который он возглавляет, объявил о намерении инвестировать 35 миллиардов фунтов стерлингов в строительство сети малых модульных реакторов (SMR). Эти установки планируется развернуть на трех площадках по всей Великобритании, включая территорию бывшей атомной электростанции в Глостершире. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Согласно плану консорциума, 14 малых реакторов смогут обеспечивать электроэнергией эквивалент 8 миллионов британских домохозяйств в течение более 60 лет. Кроме того, эти мощности рассматриваются как основа для питания энергоемких центров обработки данных, что становится критически важным в эпоху развития искусственного интеллекта.

Соловов планирует вкладывать от 2,2 миллиарда до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в каждый реактор мощностью 300 мегаватт. Основными технологическими партнерами проекта стали американский производитель GE Vernova и японский промышленный конгломерат Hitachi, которые разработали проект установки BWRX-300.

Поэтому я уверен, что мы установим новый стандарт развития ядерной энергетики, сочетая нашу прорывную бизнес-модель с проверенной технологией BWRX-300 десятого поколения. Мы будем в значительной степени полагаться на цепочку поставок Великобритании; это критически важный элемент для нашего проекта. Наш проект создаст явное конкурентное преимущество для экономики Великобритании,

– прокомментировал основатель компании SGE Михал Соловов.

Новая модель финансирования и конкуренция

Консорциум надеется получить три площадки для своих реакторов уже к середине следующего года. Одно из потенциальных мест – Олдбери в Южном Глостершире, которое британское правительство ранее определило для развития передовых ядерных технологий.

Несмотря на то, что подобные проекты обычно требуют прямой государственной поддержки, SGE SMR предлагает иной подход. Они планируют использовать схему контрактов на разницу (CfD), при которой фиксированная цена на электроэнергию гарантируется только после запуска генерации в 2034 году. Такой подход защищает налогоплательщиков от финансовых рисков, связанных с возможными задержками строительства, в отличие от спорной модели финансирования проекта Sizewell C, где потребители платят за строительство авансом.

Rolls-Royce есть повод для беспокойства

Эта инициатива создает серьезную конкуренцию британской компании Rolls-Royce. Последняя ранее выиграла правительственный конкурс и получила почти 600 миллионов фунтов стерлингов государственной поддержки, чтобы запустить свои малые реакторы уже к 2032 году. Теперь на рынке появился мощный частный игрок, готовый действовать быстрее и привлекать значительные объемы капитала без использования бюджетных средств.



Этот рендер в прошлом году опубликовала Rolls-Royce. На нем изображено здание для малого реактора / Изображение Rolls-Royce

Google в игре

Важным элементом стратегии Соловова является сотрудничество с Google Cloud. Миллиардер рассчитывает, что технологический гигант может инвестировать до 4,5 миллиарда фунтов стерлингов в центры обработки данных, которые будут напрямую использовать энергию новых атомных реакторов. Это соответствует призывам правительства Кира Стармера к расширению ядерных мощностей для поддержки энергоемкого сектора высоких технологий.

Планы SGE в отношении малых модульных реакторов показывают, что государственная ядерная база действительно возродила и стимулировала интерес к частным ядерным проектам,

– добавил исполнительный директор Ассоциации ядерной промышленности Том Грейтрекс.

Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от скорости получения лицензий и согласований от регулирующих органов. Если консорциуму удастся реализовать свои намерения, Великобритания получит одну из самых современных и гибких энергосистем в мире, построенную на базе передовых модульных технологий.