Статистика аварий Tesla Robotaxi оказалась хуже, чем у обычных водителей

Собственные отчеты Tesla и данные американского регулятора NHTSA свидетельствуют, что роботакси компании попадают в аварии значительно чаще обычных водителей. И это несмотря на то, что в каждом автомобиле находится человек-инструктор, готовый вмешаться в любой момент.

Согласно отчетам NHTSA в рамках Standing General Order, Tesla задекларировала девять аварий с участием роботакси в Остине, штат Техас, в период с июля по ноябрь 2025 года. Среди инцидентов – столкновения с другими авто, наезд на велосипедиста, удар о неподвижные объекты и даже наезд на животное. Об этом пишет Electrek.

Почему статистика Tesla Robotaxi вызывает беспокойство?

Согласно данным NHTSA и собственному отчету Tesla о пробеге роботакси, по состоянию на ноябрь 2025 года автопарк компании проехал примерно 500 000 миль (около 804 700 км). За этот период Tesla задекларировала 9 аварий, что означает одно ДТП примерно на каждые 55 000 миль (около 88 500 км) пробега.

Для сравнения, по данным NHTSA, человеческие водители в США попадают в полицейско зафиксированную аварию в среднем раз на примерно 804 700 км. Даже если учесть аварии без участия полиции, реальный показатель для людей составляет около одного ДТП на 200 000 миль (примерно 321 900 км) - что все равно значительно лучше результатов роботакси Tesla в Остине.

Как пишет Hacke News, ситуацию осложняет тот факт, что все эти роботакси ездили с человеком-наблюдателем в салоне. Это не полностью автономные авто без контроля, а машины с оператором, задача которого – предотвращать аварии. Несмотря на это, уровень ДТП остается почти на порядок выше, чем у обычных водителей.

На фоне этого резко контрастирует опыт Waymo. Компания эксплуатирует полностью беспилотный парк без страховочных водителей, имеет более 25 миллионов автономных миль пробега (около 40,2 миллиона км) и демонстрирует показатели аварийности ниже средних человеческих.

Отдельная проблема – прозрачность. Все описания аварий Tesla в базе NHTSA полностью скрыты формулировкой о конфиденциальной коммерческой информации. Известно только факт столкновения, без объяснения причин или обстоятельств. Для сравнения, Waymo и другие операторы публикуют подробные описания каждого инцидента, что позволяет понять контекст и ответственность сторон.

Аналитики отмечают, что без открытости сложно оценить, делает ли Tesla выводы из своих ошибок. Несмотря на некоторое уменьшение количества аварий в конце периода, общая статистика свидетельствует: с такими показателями и уровнем закрытости Tesla пока не готова к полноценному запуску роботакси без человека в салоне.