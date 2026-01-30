Згідно зі звітами NHTSA в межах Standing General Order, Tesla задекларувала дев’ять аварій за участі роботаксі в Остіні, штат Техас, у період з липня по листопад 2025 року. Серед інцидентів – зіткнення з іншими авто, наїзд на велосипедиста, удар об нерухомі об’єкти та навіть наїзд на тварину. Про це пише Electrek.

Чому статистика Tesla Robotaxi викликає занепокоєння?

Згідно з даними NHTSA та власним звітом Tesla про пробіг роботаксі, станом на листопад 2025 року автопарк компанії проїхав приблизно 500 000 миль (близько 804 700 км). За цей період Tesla задекларувала 9 аварій, що означає одну ДТП приблизно на кожні 55 000 миль (близько 88 500 км) пробігу.

Для порівняння, за даними NHTSA, людські водії у США потрапляють у поліцейсько зафіксовану аварію в середньому раз на приблизно 804 700 км. Навіть якщо врахувати аварії без участі поліції, реальний показник для людей становить близько однієї ДТП на 200 000 миль (приблизно 321 900 км) — що все одно значно краще за результати роботаксі Tesla в Остіні.

Як пише Hacke News, ситуацію ускладнює той факт, що всі ці роботаксі їздили з людиною-наглядачем у салоні. Це не повністю автономні авто без контролю, а машини з оператором, завдання якого – запобігати аваріям. Попри це, рівень ДТП залишається майже на порядок вищим, ніж у звичайних водіїв.

На тлі цього різко контрастує досвід Waymo. Компанія експлуатує повністю безпілотний парк без страхувальних водіїв, має понад 25 мільйонів автономних миль пробігу (близько 40,2 мільйона км) та демонструє показники аварійності нижчі за середні людські.

Окрема проблема – прозорість. Усі описи аварій Tesla в базі NHTSA повністю приховані формулюванням про конфіденційну комерційну інформацію. Відомо лише факт зіткнення, без пояснення причин чи обставин. Для порівняння, Waymo та інші оператори публікують детальні описи кожного інциденту, що дозволяє зрозуміти контекст і відповідальність сторін.

Аналітики зазначають, що без відкритості складно оцінити, чи робить Tesla висновки зі своїх помилок. Попри певне зменшення кількості аварій наприкінці періоду, загальна статистика свідчить: з такими показниками і рівнем закритості Tesla поки що не готова до повноцінного запуску роботаксі без людини в салоні.