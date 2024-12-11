Лаборатория потеряла сотни смертельных вирусов и микробов из-за нарушения биозащиты

Вирусная лаборатория в Австралии говорит, что потеряла следы сотен микробов и вирусов, некоторые из которых могут быть смертельными для человека. Хотя точная судьба образцов до сих пор неизвестна, они, скорее всего, не представляют опасности для населения, заявили чиновники.

Что случилось

Представители правительства Австралии недавно подтвердили "серьезное нарушение" в государственной вирусологической лаборатории общественного здоровья в Квинсленде, которое произошло в 2021 году, но было замечено только сейчас. Научно-исследовательское учреждение не смогло найти многочисленные образцы, среди которых были хантавирусы (в основном вызывает лихорадку и почечный синдром, но некоторые штаммы могут приводить и к смерти), вирус Хендра (вызывает смертельную инфекцию у лошадей и людей) и лиссавирус (бешенство). Об инциденте сообщили в понедельник, сообщает 24 Канал со ссылкой на местное австралийское издание 9news.

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В целом сообщается об исчезновении более 300 образцов различных вирусов и бактерий. Правительство начинает немедленное расследование в отношении потерянных образцов, хотя считается, что они не представляют никакой опасности для населения.

Официальные лица говорят, что образцы исчезли через некоторое время после того, как сломалась морозильная камера, что использовалась для их хранения. Неизвестно, были ли образцы перемещены в другое место, а затем утеряны, или они были уничтожены без соответствующей регистрации. "Именно часть передачи этих материалов вызывает беспокойство", – сказал Николс.

Чиновники говорят, что за последние пять лет в этом районе не было зафиксировано ни одного случая заболевания на вирус Хендра или лиссавирус, а на хантавирус – вообще никогда. Даже если образцы были бы оставлены на открытом воздухе, они очень быстро перестают быть опасными, поскольку для передачи и размножения требуют носителя.

Все три названных вируса передаются преимущественно через контакт с животными. Естественными хозяевами вируса Хендра являются летучие мыши, которых называют "летучими лисами". Хантавирусы преимущественно встречаются у грызунов. Лиссавирусы могут инфицировать многих млекопитающих, но, как правило, встречаются тоже у летучих мышей. Вирус бешенства является лишь одной из разновидностей лиссавируса.

Трудно представить себе сценарий, при котором общественность могла бы оказаться под угрозой. Важно отметить, что образцы вирусов очень быстро деградируют вне низкотемпературной морозильной камеры и становятся незаразными,

– сказал главный санитарный врач Джон Джеррард.

Но сам факт потери образцов вызывает беспокойство, учитывая потенциальные последствия подобных инцидентов в будущем. После того как мир пережил длительную пандемию коронавируса, люди с особым вниманием относятся к таким вопросам. Чиновники заявляют, что они начали расследование этого нарушения, которое будет включать выяснение того, почему в лаборатории так долго не замечали потерю образцов.