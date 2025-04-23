Среди обломков корабля времен Второй мировой нашли автомобиль

Во время погружения к затонувшему кораблю времен Второй мировой войны исследователи обнаружили неожиданную находку – ретроавтомобиль, который в момент катастрофы находился на борту. Теперь ученые просят помощи общественности в идентификации транспортного средства, сохранившегося на глубине более 5 километров.

Что известно

Корабль, о котором идет речь, – это авианосец USS Yorktown, который затонул во время битвы за Мидуэй в 1942 году. Исследователи из Управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обнаружили там автомобиль без документов, хотя странно было надеяться, что после 83 лет под водой от тех документов хотя бы что-то бы осталось, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный пресс-релиз NOAA.

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Автомобиль впервые заметили во время глубоководного погружения, хотя раньше не было ни одного упоминания, что на борту "Йорктауна" перевозили машину. Корабль затонул после атак японского авианосца Hiryu и подводной лодки I-168, и стал частью ключевого события в истории войны – поворотного момента для союзников в Тихом океане.

Джеймс Дельгадо, ведущий ученый миссии, говорит, что в то время не все было задокументировано, поэтому эти исследования помогают расширить картину событий.

Остатки корабля находятся на глубине более 5 километров, примерно в 1 600 километрах к северо-западу от Гонолулу. Его обнаружили еще в 1998 году, и сейчас он используется как полигон для тестирования новых технологий, которые NOAA применяет для исследований морского дна.



Фотограмметрическая модель USS Yorktown / Фото NOAA Ocean Exploration

Последнее погружение в "Йорктаун" состоялось 19 и 20 апреля с использованием дистанционно управляемого аппарата в рамках экспедиции Beyond the Blue. Этот проект имеет целью создание карт морских глубин и исследование экосистем, которые до сих пор остаются малоизученными.

Издание Miami Herald предполагает две версии того, как автомобиль оказался на борту: это мог быть личный автомобиль контр-адмирала Фрэнка Флетчера или же транспорт для ремонта. По предварительной оценке NOAA, речь идет о Ford Super Deluxe "Woody" 1940–1941 годов с черной отделкой. На номерном знаке частично видна надпись "SHIP SERVICE", но другие элементы уже уничтожены ржавчиной. Поэтому ученым нужна помощь в этом вопросе.



Автомобиль Ford Super Deluxe "Woody", произведенный в 1946 году / Фото Rīgas Meistardarbnīca

Исследователь NOAA обратился ко "всем автолюбителям" во время прямой трансляции: "Я уверен, что вы внимательно следите за этим и понимаете, на что вы смотрите. Пожалуйста, напишите об этом. Это действительно помогает". Неудивительно, что на Reddit уже появились многочисленные теории о марке и назначении этого загадочного автомобиля.

Команда регулярно проводит прямые трансляции погружений, но пока что в программе нет новых находок. Исследователи планируют изучать морскую среду, в частности сообщества губок и кораллов, собирать образцы геологических и биологических материалов, включая ДНК.