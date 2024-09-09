BMW готовит свой первый серийный автомобиль с водородными двигателями

BMW добавит в свой модельный ряд автомобиль на водородных двигателях. Ожидается, что первый такой поступит в массовую продажу в 2028 году, как объявил автопроизводитель в четверг.

Что известно

Это будет водородно-электрический автомобиль с силовой установкой нового поколения, разработанной совместно с Toyota, которая планирует использовать эту же технологию и в своих автомобилях.

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Водородно-электрический автомобиль похож на машину с аккумуляторной батареей, но вместо того, чтобы система привода получала энергию от заряженной батареи, она полагается на блок водородных топливных элементов. Такие транспортные средства также часто имеют аккумуляторную батарею, которая включается, чтобы обеспечить дополнительную энергию во время высоких нагрузок.

BMW строит водородно-электрические внедорожники X5 с конца 2022 года, хотя и в очень малых объемах. Эти автомобили были ограничены тестовыми и демонстрационными целями и никогда не были предложены общественности. Водородно-электрический автомобиль, который должен появиться в 2028 году, будет обычной серийной моделью. Это будет вариант существующей модельной линейки, подтвердили в BMW.

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Есть проблема

Отсутствие развитой водородной инфраструктуры все еще остается одним из самых больших препятствий для потенциальных покупателей таких автомобилей. Чтобы решить эту проблему, BMW и Toyota рассматривают разработку водородно-электрических пассажирских транспортных средств как средство создания спроса.

Обе компании также сотрудничают с энергетическими компаниями, специализирующихся на производстве и распространении водорода, чтобы построить сети заправочных станций. Осенью прошлого года Toyota также продемонстрировала пилотную установку, способную превращать биогаз в водород.

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Toyota и несколько других компаний, включая Bosch, Ferrari и Porsche, также рассматривают двигатели внутреннего сгорания, предназначенные для работы на водороде, но, скорее всего, для использования в автоспорте, а не на серийных автомобилях.

Сжигая водород, двигатели не выбрасывают углерода в атмосферу. Однако они также выбрасывают вредные оксиды азота, которые необходимо очищать с помощью селективного каталитического восстановления, как в современных дизельных двигателях.