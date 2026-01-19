Освещение без розеток: что выбрать для дома во время отключений

После российских обстрелов энергетической инфраструктуры отключения света в Украине снова стали регулярными. В таких условиях автономное освещение переходит из категории удобства в базовую необходимость. Фонари и лампы без привязки к розетке помогают безопасно передвигаться, готовить еду и оставаться на связи во время длительных блэкаутов.

Во время массированных атак россии восстановление электроснабжения может затягиваться на часы или даже дни, поэтому для дома советуют делать ставку на аккумуляторное освещение. LED-лампы со встроенными аккумуляторами заряжаются заранее и работают автономно без необходимости постоянно менять батарейки. Многие модели имеют несколько режимов яркости, что позволяет экономить заряд. Об этом рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Правила безопасного пользования генераторами, газовыми горелками и зарядными станциями

Какое автономное освещение лучше иметь дома во время обстрелов

Налобные фонари на аккумуляторах особенно полезны во время воздушных тревог и вынужденных передвижений в темноте. Они оставляют руки свободными и обеспечивают стабильное освещение лестничных клеток, укрытий или подвалов. В зависимости от режима такие фонари могут работать от нескольких часов до полной ночи.

USB-лампы и компактные светильники, которые питаются от павербанков или зарядных станций, часто используют как основной комнатный свет. Из-за низкого потребления энергии одна лампа способна работать много часов даже от небольшого павербанка, что критически важно во время длительных обесточиваний после обстрелов.

Как пишет Clou Global, фонари на сменных батарейках целесообразно оставлять в качестве резерва. Они становятся полезными, когда аккумуляторы разряжены, а возможности зарядить устройства нет. В таком случае стоит иметь запас батареек стандартных форматов AA или AAA, которые проще найти даже в кризисных условиях.

Для повышения безопасности дома рекомендуют создать несколько световых точек в разных комнатах. Это уменьшает потребность передвигаться с одним источником света во время тревог и позволяет быстрее реагировать на экстренные ситуации после ударов по энергетике.