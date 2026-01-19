Під час масованих атак росії відновлення електропостачання може затягуватися на години або навіть дні, тому для дому радять робити ставку на акумуляторне освітлення. LED-лампи з вбудованими акумуляторами заряджаються заздалегідь і працюють автономно без потреби постійно міняти батарейки. Багато моделей мають кілька режимів яскравості, що дозволяє економити заряд. Про це розповідає 24 Канал.

Яке автономне освітлення краще мати вдома під час обстрілів

Налобні ліхтарі на акумуляторах особливо корисні під час повітряних тривог і вимушених пересувань у темряві. Вони залишають руки вільними й забезпечують стабільне освітлення сходових кліток, укриттів або підвалів. Залежно від режиму такі ліхтарі можуть працювати від кількох годин до повної ночі.

USB-лампи та компактні світильники, які живляться від павербанків або зарядних станцій, часто використовують як основне кімнатне світло. Через низьке споживання енергії одна лампа здатна працювати багато годин навіть від невеликого павербанка, що критично важливо під час тривалих знеструмлень після обстрілів.

Як пише Clou Global, ліхтарі на змінних батарейках доцільно залишати як резерв. Вони стають у пригоді, коли акумулятори розряджені, а можливості зарядити пристрої немає. У такому разі варто мати запас батарейок стандартних форматів AA або AAA, які простіше знайти навіть у кризових умовах.

Для підвищення безпеки вдома рекомендують створити кілька світлових точок у різних кімнатах. Це зменшує потребу пересуватися з одним джерелом світла під час тривог і дозволяє швидше реагувати на екстрені ситуації після ударів по енергетиці.