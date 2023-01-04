Автопилот Tesla 15 минут убегал от полиции, пока водитель спал за рулем

Немецкий водитель Tesla потерял права после того, как обманом заставил свой электромобиль ехать на автопилоте, пока сам улегся поспать. Полиция догоняла его в течение 15 минут.

Согласно пресс-релизу баварской полиции, офицеры пытались остановить самоуправляемую Tesla, но безрезультатно. Полиция утверждает, что автомобиль "держался на одинаковом расстоянии от патрульной машины впереди", развивая скорость в 70 миль в час (113 километров в час).

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Что известно

45-летний водитель находился в полулежащем положении с закрытыми глазами и без рук на руле. Мужчина смог обмануть системы автомобиля.

Искусственный интеллект Tesla анализирует несколько параметров, чтобы определить, присутствует ли человек на сиденье, не отвлекается ли он, держит ли руки на руле и прочее. Однако в сети опубликованы десятки инструкций о том, как обмануть систему. Эта опасная тенденция закончилась несколькими столкновениями и вызвала большое количество критики в сторону компании.

Следователи выяснили, что водитель приложил "удивительные усилия", чтобы заставить машину ехать самостоятельно, пока он спал. Они обнаружили тяжелый предмет, подвешенный на руле, чтобы датчики безопасности думали, что это руки.

К счастью, этот последний инцидент не закончился катастрофой. Согласно заявлению, водитель проснулся после 15-минутного преследования и остановился на обочине. Против него теперь возбуждено уголовное дело и приостановлено действие водительских прав.

Напомним, Tesla уже находится под пристальным вниманием из-за своего противоречивого программного обеспечения для помощи водителю. Американские регуляторы расследуют деятельность автопроизводителя в связи с рядом инцидентов, связанных с автопилотом, а также введением клиентов в заблуждение по поводу того, что автомобили могут управляться самостоятельно.