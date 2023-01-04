Згідно з пресрелізом баварської поліції, офіцери намагалися зупинити самокеровану Tesla, але безрезультатно. Поліція стверджує, що автомобіль "тримався на однаковій відстані від патрульної машини попереду", розвиваючи швидкість 70 миль за годину (113 кілометрів за годину).

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Що відомо

45-річний водій перебував у напівлежачому положенні з заплющеними очима і без рук на кермі. Чоловік зміг обдурити системи автомобіля.

Штучний інтелект Tesla аналізує кілька параметрів, щоб визначити, чи присутня людина на сидінні, чи не відволікається вона, чи тримає руки на кермі тощо. Однак у мережі опубліковано десятки інструкцій про те, як обманути систему. Ця небезпечна тенденція вже закінчилася кількома зіткненнями й викликала велику кількість критики в бік компанії.

Слідчі з'ясували, що водій доклав "дивовижних зусиль", щоб змусити машину їхати самостійно, поки він спав. Вони виявили важкий предмет, підвішений на кермі, щоб датчики системи безпеки думали, що це руки.

На щастя, цей останній інцидент не закінчився катастрофою. Згідно із заявою, водій прокинувся після 15-хвилинного переслідування і врешті-решт зупинився на узбіччі. Проти нього тепер порушено кримінальну справу і призупинено дію його водійських прав.

Нагадаємо, Tesla вже перебуває під пильною увагою через своє суперечливе програмне забезпечення для допомоги водієві. Американські регулятори розслідують діяльність автовиробника у зв'язку з низкою інцидентів, пов'язаних з автопілотом, а також введенням клієнтів в оману щодо того, що автомобілі можуть керувати самостійно.