Илон Маск анонсировал Baby Grok – безопасный ИИ для малышей

Илон Маск объявил о запуске Baby Grok – специального приложения на основе искусственного интеллекта от компании xAI, ориентированного на детскую аудиторию. Этот проект стал ответом на критику относительно безопасности контента в основном чатботе Grok. Что же предлагает новое приложение для семейного использования?

Baby Grok разрабатывается как упрощенная версия ИИ с акцентом на возрастной контент, рассказывает 24 Канал со ссылкой на FoxBusiness.

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Ожидается, что приложение будет иметь ряд функций, направленных на безопасность и пользу для младшей аудитории. Среди них – ответы, адаптированы к уровню понимания детей, полная фильтрация любых чувствительных тем и создание модерируемой среды для общения.

Также планируется внедрение родительского контроля, чтобы взрослые могли быть уверенными в безопасности своих детей при взаимодействии с приложением.

Илон Маск поделился новостью через платформу X, отметив, что Baby Grok станет частью экосистемы xAI, сосредоточенной на поддержке семей. Сейчас точная дата выпуска или детали функционала не раскрываются, но проект уже вызвал интерес среди родителей и экспертов в сфере технологий.



Baby Grok сосредоточится на доступности для детей / Скриншот 24 Канала

Недавно xAI выпустила очередное обновление Grok 4 и заявила, что он самый умный ИИ в мире, однако синтетические тесты указывают на другого лидера среди ИИ.