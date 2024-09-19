Пользователи iOS 18 столкнулись с неприятным багом

Обновление iOS 18 от Apple вышло всего несколько дней назад, однако пользователи уже столкнулись с неприятной неисправностью. Обнаружена ошибка, которая приводит к аварийному завершению работы приложения "Сообщения", когда пользователи делятся циферблатами Apple Watch в чате.

Проблема возникает, когда пользователь отвечает на сообщение, содержащее общий циферблат часов в чате, сообщает 9to5Mac. Это приводит к повторным сбоям как для отправителя, так и для получателя.

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После запуска программа "Сообщения" начинает многократно вылетать у всех участников разговора. Единственное временное решение – удалить весь чат с человеком, который прислал циферблат.

К сожалению, это приведет к безвозвратной потере всех сообщений, включая фотографии, видео и другие несохраненные вложения. Попытка восстановить удаленную беседу из раздела "Недавно удаленные" приводит к повторному возникновению ошибки.

Хотя официального исправления еще не было выпущено, 9to5Mac предполагает, что Apple, вероятно, решит эту проблему в будущих обновлениях iOS 18, macOS 15 и watchOS 11. Между тем пользователям рекомендуется избегать ответов на общие циферблаты часов в потоках сообщений, чтобы предотвратить потенциальную потерю данных.

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Также возможно, что восстановление из резервной копии может помочь восстановить утраченные сообщения и даже использование функции iCloud Messages может сделать этот обходной путь неэффективным. Баг может стать более распространенным, поскольку WatchOS 11 поощряет пользователей делиться и обсуждать свои персонализированные циферблаты в "Сообщениях".