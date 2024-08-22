Продажу Twitter Илону Маску назвали худшей сделкой в истории: банки до сих пор не вернули деньги

Сумма, которую Илон Маск предложил за соцсеть, которая когда-то называлась Twitter, была завышенной – все об этом знали. Возможно, именно тот факт, что было предложено больше, чем реально стоила компания, и привело к тому, что тогдашние акционеры так легко отдали ее на растерзание противоречивому миллиардеру. Судя по всему, теперь кое-кто жалеет о том, что принял участие в этой сделке.

Согласно новому отчету, покупка, возможно, была худшей сделкой со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Но издание WSJ идет еще дальше и говорит, что это, возможно, была одна из худших сделок всех времен. Теперь мы узнаем больше подробностей о том, насколько бессмысленной с финансовой точки зрения была покупка Twitter для банков, принявших в ней участие.

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Худшая сделка

Маск и другие инвесторы принесли на стол переговоров около 30 миллиардов долларов наличными. Семь банков предоставили остальные 13 миллиардов долларов для завершения покупки в 2022 году. Ни один из них не смог вернуть долг, понеся "значительные убытки" от сделки. Это означает, что кредиты просто лежат на балансах этих банков.

Люди, которые работают в этих банках, "почувствовали значительную финансовую боль" от того, что согласились на такую глупость. Насколько сильная боль? Как рассказывает источник, в конце 2023 года на ужине в Barclays некоторым топовым инвестиционным банкирам сообщили, что каждый из них получит по меньшей мере 40% сокращение заработной платы. После того как все они получили свои годовые бонусы, около 50 из 200 директоров компании просто уволились.

Каждый банк, участвовавший в сделке, включая Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho и Société Générale, боролся с этим висящим на их балансах долгом, тогда как переговоры о реструктуризации не были плодотворными.

Теперь те же самые банки хотят иметь доступ ко всему, что Маск может приготовить в будущем, включая возможное IPO SpaceX, возможно, самым умным делом, которое когда-либо основал миллиардер. SpaceX – устойчивая компания в коммерческой космонавтике, которая получает огромную выгоду от правительственных контрактов. Starlink, спутниковое интернет-подразделение SpaceX, может даже выделиться и в будущем провести собственное IPO. Ажиотаж вокруг всего этого ставит эти банки в затруднительное положение, поскольку Маск продолжает наносить ущерб их финансовому положению своей нелепой покупкой Twitter.

Сейчас X оценивается примерно в 19 миллиардов долларов, что составляет менее половины того, что Маск заплатил за него. Компания борется за возвращение рекламодателей и повышение прибылей, чтобы не обанкротиться. Сразу после закрытия сделки миллиардер делал различные заявления, ничем не подкрепленные, в которых анонсировал, что когда-то его новая компания будет стоить триллион и он, возможно, снова сделает ее публичной. Но если дела будут идти так, как идут сегодня, это так и останется мечтой.