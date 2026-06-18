Что на самом деле означают буквы АА и ААА на батарейках: подробный разбор маркировки и ёмкости

Большинство пользователей ежедневно сталкивается с батарейками типов АА и ААА, однако мало кто понимает истинное значение этой маркировки. Разберемся, как размер влияет на ёмкость элементов питания и как правильно выбирать аккумуляторы для бытовой техники.

Обозначения AA и AAA знакомы практически каждому, кто хотя бы раз покупал батарейки для пульта, игрушки или фонарика. Однако эти буквы не имеют никакого отношения к мощности, напряжению или химическому составу. Прежде всего они указывают на физический размер элемента питания, объясняет 24 Канал.

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Буква "A" относится к международной системе классификации цилиндрических батареек. Принцип довольно прост: чем больше букв "A" в маркировке, тем компактнее элемент питания. Поэтому батарейка AAA меньше, чем AA, хотя обе относятся к одному семейству.

Как пишет Evlithium, AA считается стандартным размером для бытовых батареек. Ее длина составляет около 50,5 миллиметра, а диаметр — 14,5 миллиметра. Батарейка AAA более компактна: её длина составляет примерно 44,5 миллиметра, а диаметр – 10,5 миллиметра.

Почему батарейки AA работают дольше?

Размер влияет не только на внешний вид, но и на запас энергии. Благодаря большему внутреннему объему батарейки AA способны вмещать больше активных материалов, которые накапливают электроэнергию.

Типичная ёмкость щелочных батареек AA составляет от 2000 до 3000 миллиампер-часов. Для батареек AAA этот показатель обычно находится в пределах 800 – 1200 миллиампер-часов.

Именно поэтому батарейки AA обычно обеспечивают более длительную автономную работу устройств, особенно если речь идет об технике с повышенным энергопотреблением. При этом оба типа обычно имеют одинаковое номинальное напряжение – 1,5 вольта.

Для каких устройств подходят батарейки AA и AAA?

Благодаря большей ёмкости батарейки AA часто используют в устройствах, которые потребляют больше энергии. К ним относятся:

цифровые фотоаппараты;

игрушки с электродвигателями;

мощные фонарики;

беспроводные игровые контроллеры;

портативные радиоприемники;

некоторые виды аудиотехники.

Батарейки AAA предназначены для компактных устройств с умеренным энергопотреблением:

пульты дистанционного управления;

беспроводные компьютерные мыши;

клавиатуры;

настенные и настольные часы;

термометры;

небольшие фонарики и другие компактные гаджеты.

Фактически производители проектируют батарейный отсек под конкретный тип элементов питания, поэтому батарейки типов AA и AAA не являются взаимозаменяемыми. Даже при одинаковом напряжении установить одну батарейку вместо другой без специальных адаптеров невозможно.

Какие батарейки можно заряжать повторно и как?

Отдельную категорию составляют аккумуляторные батарейки. Их можно многократно заряжать, что позволяет экономить деньги и сокращать количество отходов.

При покупке стоит обращать внимание на маркировку. Если на корпусе указано NiMH (никель-металл-гидридная технология) или Li-ion (литий-ионная технология), такой элемент питания поддерживает многократную зарядку. Кроме того, на упаковке обычных батареек указывается, что их нельзя перезаряжать, а на аккумуляторах подчеркивается, что это можно делать.

В то же время важно использовать подходящее зарядное устройство. Зарядное устройство для никель-металл-гидридных аккумуляторов не подходит для литий-ионных моделей и наоборот. Неправильный выбор зарядного устройства может сократить срок службы аккумулятора или даже повредить его.

Сегодня AA и AAA остаются самыми распространенными форматами батареек в мире. Понимание разницы между ними помогает не только правильно выбирать элементы питания для конкретных устройств, но и избегать лишних затрат на частую замену батареек.