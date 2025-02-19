Базовый iPhone 17 выделится среди всей линейки благодаря одному решению

Прямо сейчас сеть активно обсуждает утечку новых рендеров будущей линейки iPhone 17, а точнее моделей Pro и Air. Они имеют одну общую черту в дизайне: прямоугольный блок камер, который растянули на всю заднюю панель смартфона. Это похоже на дизайн Google Pixel или старого Xiaomi 11 Ultra, который вышел в 2021 году, в зависимости от версии устройства. Но базовый iPhone 17, кажется, будет особенным.

Что известно

Согласно слухам, базовый iPhone 17 сохранит существующий дизайн камеры, то есть выйдет в старом дизайне, тогда как все остальные модели в линейке дизайн изменят. Эта информация поступила от известного инсайдера и блогера Джона Проссера, который постоянно выдает правдивые сливы информации, сообщает 24 Канал.

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Проссер выпустил видео, в котором показал рендеры iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air, а затем сделал отдельное сообщение в соцсети X.

Нечто не упомянутое в видео, но я хотел бы добавить: обычный базовый iPhone 17 продолжает выглядеть так же, как базовый iPhone 16. Делайте с этой информацией, что хотите,

– написал он.

Для компании не впервые притормаживать развитие самых дешевых моделей iPhone. Она, например, не сразу предоставила всем смартфонам Dynamic Island вместо так называемой "челки", на которой расположена фронтальная камера и датчики Face ID. Как правило, большие изменения сначала поступают для моделей Pro и Pro Max, а через год или два появляются и в более дешевых версиях.

В этом году, судя по слухам, мы не получим модели Plus, а взамен ее заменит тонкий Air, который сразу выйдет в дизайне с прямоугольной камерой.



Рендеры iPhone 17 Air и 17 Pro / Фото Ашер Диппс

В конечном итоге это означает, что три из четырех моделей iPhone 17 будут иметь новый дизайн блока камеры в виде горизонтальной полоски, а не квадрата или вертикальной линии. Самая дешевая модель тем временем останется в предыдущем дизайне еще минимум год.