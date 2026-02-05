Как правильно пройти верификацию Starlink в Украине

В Украине начинают действовать новые правила использования спутниковых терминалов Starlink. Речь идет о введении так называемого "белого списка", в который попадут только проверенные и зарегистрированные устройства. Для этого владельцам нужно пройти простую процедуру верификации.

Введениебелого списка"для терминалов Starlink связано с рисками безопасности. Украинская сторона фиксировала случаи использования этой коммерческой технологии Россией для управления дронами и атак на гражданское население. В ответ принято решение ограничить работу непроверенных устройств. Об этом пишет Министерство обороны Украины.

Как пройти верификацию Starlink в Украине?

В ближайшее время на территории Украины будут функционировать только те терминалы Starlink, которые прошли официальную регистрацию и проверку. Все остальные устройства будут отключены от сети. Кроме того, из соображений повышенной осторожности разрешенные терминалы будут работать только в стационарном режиме, а во время движения скорость доступа к сети будет ограничена.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram, для верификации пользователям нужно предоставить один из двух идентификаторов – KIT-номер или UTID. Министерство обороны Украины обнародовало подробную инструкцию, как самостоятельно найти эти данные.

KIT-номер комплекта Starlink указан на транспортной этикетке коробки. Это белая наклейка с техническими данными, где указан серийный номер в формате KIT00000000. Именно этот код используется для идентификации комплекта при регистрации.

Фото Министерство обороны Украины

UTID можно найти непосредственно в мобильном приложении Starlink. Для этого нужно подключиться к Wi-Fi сети STARLINK. Если приложение только что установлено, необходимо выбрать пункт "Подключиться к Wi-Fi" и выбрать соответствующую сеть.

После этого на главном экране приложения следует открыть меню в верхнем левом углу, прокрутить страницу вниз и нажать на информационную иконку с буквой "i". В разделе "Starlink" отображается идентификатор терминала или Starlink ID в формате вроде 01000000-00000000-00e1c9f7. Обозначение "ut" в начале можно игнорировать.

После получения KIT-номера или UTID эти данные используются для прохождения процедуры верификации, которая позволяет легально пользоваться Starlink на территории Украины по новым правилам.