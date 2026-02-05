Як правильно пройти верифікацію Starlink в Україні

В Україні починають діяти нові правила використання супутникових терміналів Starlink. Йдеться про запровадження так званого "білого списку", до якого потраплять лише перевірені та зареєстровані пристрої. Для цього власникам потрібно пройти просту процедуру верифікації.

Запровадження "білого списку" для терміналів Starlink пов'язане з безпековими ризиками. Українська сторона фіксувала випадки використання цієї комерційної технології росією для керування дронами та атак на цивільне населення. У відповідь ухвалено рішення обмежити роботу неперевірених пристроїв. Про це пише Міністерство оборони України.

Як пройти верифікацію Starlink в Україні?

Найближчим часом на території України функціонуватимуть лише ті термінали Starlink, які пройшли офіційну реєстрацію та перевірку. Усі інші пристрої буде відключено від мережі. Крім того, з міркувань підвищеної обережності дозволені термінали працюватимуть лише у стаціонарному режимі, а під час руху швидкість доступу до мережі буде обмежена.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Telegram, для верифікації користувачам потрібно надати один із двох ідентифікаторів – KIT-номер або UTID. Міністерство оборони України оприлюднило детальну інструкцію, як самостійно знайти ці дані.

KIT-номер комплекту Starlink вказаний на транспортній етикетці коробки. Це біла наклейка з технічними даними, де зазначений серійний номер у форматі KIT00000000. Саме цей код використовується для ідентифікації комплекту під час реєстрації.

Фото Міністерство оборони України

UTID можна знайти безпосередньо в мобільному застосунку Starlink. Для цього потрібно під'єднатися до Wi-Fi мережі STARLINK. Якщо застосунок щойно встановлено, необхідно обрати пункт "Під'єднатися до Wi-Fi" і вибрати відповідну мережу.

Після цього на головному екрані застосунку слід відкрити меню у верхньому лівому куті, прокрутити сторінку вниз і натиснути на інформаційну іконку з літерою "i". У розділі "Starlink" відображається ідентифікатор термінала або Starlink ID у форматі на кшталт 01000000-00000000-00e1c9f7. Позначення "ut" на початку можна ігнорувати.

Після отримання KIT-номера або UTID ці дані використовуються для проходження процедури верифікації, яка дозволяє легально користуватися Starlink на території України за новими правилами.